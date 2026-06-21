曹永廉父親節憶亡父用條命撐起頭家：窮到連攰都冇資格講

現年61歲的曹永廉（阿廉）近年雖然拍劇產量大減，但憑藉與蕭正楠、吳若希等主持的全新綜藝節目《夫妻肺片》贏得不俗口碑。同時，他與麥長青、唐文龍等人組成的中佬男團「Hey Brother」，以及與蕭正楠、馬國明的巡迴演唱，亦讓他在內地及海外市場吸金力強，努力搵錢養活一家四口。

與資深演員姜大衛長女姜依蘭結婚19年、育有兩名子女的阿廉，向來是圈中出名的顧家好男人。今日（21日）適逢父親節，阿廉昨（20日）晚於社交平台發布了一段感人短片，深情悼念已離世多年的爸爸，字裡行間充滿對亡父的思念與敬意。

曹永廉年過60歲，但樣貌同打扮真係一啲都唔似。（資料圖片）

曹永廉與蕭正楠、車婉婉和吳若希主持的全新綜藝節目《夫妻肺片》贏得不俗口碑。

曹永廉在「Hey Brother」中年紀最大，跟李思捷、麥長青、黃智賢及唐文龍加埋接近300歲。（資料圖片）。

三代同堂珍貴照曝光

在阿廉分享的短片中，配上陳奕迅歌曲《單車》，並曝光了兩張珍貴的家庭舊照，包括與太太姜依蘭及爸爸的合照，當時的阿廉樣子仍相當青澀。另一張，是阿廉與爸爸及兒子三代同堂的溫馨合照。他在影片中寫道：「爸爸，我一直都很想你...祝天下父親 節日快樂」。

阿廉喺父親節憶起亡父。（IG@chowinglim）

三代同堂合照，成難忘回憶。（IG@chowinglim）

阿廉與太太依蘭和曹爸爸合照。（IG@chowinglim）

祝天下父親，父親節快樂。（IG@chowinglim）

撰千字文憶亡父搏命養家

阿廉更撰寫了一篇長文，娓娓道來父親當年為家庭付出的辛酸。他坦言，雖然爸爸已離開多年，但至今仍經常想起他：「我對爸爸最深刻嘅記憶，係佢一直為屋企搏命。細個嗰陣屋企窮，窮到爸爸連『攰』都冇資格講。」

他憶述父親當年日頭做一份工，夜晚還要留守地盤，在簡陋的木屋中過夜。「我幾歲嗰陣，佢都帶過我去。以前細個唔識，只記得間木屋好細，風扇好嘈，天氣好熱。大個之後先明，原來嗰啲年，係爸爸用條命撐起我哋四兄弟。」直到有一次陪父親去醫院，阿廉才知道爸爸已經辛苦到胃出血。「嗰一刻我先發現，原來爸爸唔係唔攰，只係佢唔敢倒低。」

撰長文悼念父親。（IG@chowinglim）

勸勉大家要珍惜眼前人

如今自己已為人父，阿廉更深刻體會到父親當年的偉大：「有時覺得辛苦，但一諗返起佢當年，我就覺得自己根本唔算乜。」在長文的最後，他語重心長地勸勉大家要珍惜眼前人：「雖然爸爸離開咗好多年，我到而家都仲係好掛住佢。有時只係一個地盤、一把風扇、一間木屋，都會突然令我諗起佢。如果你哋嘅爸爸仲喺身邊，記得多啲陪下佢...因為有一日你會發現，你最想見嘅人，已經只可以喺回憶入面見。父親節快樂。❤️ 」

曹永廉一直為錢煩惱。（受訪者提供）

好彩小朋友出世後，事業愈來愈順，連接廣告及登台演出。（IG圖片）

曹永廉一向好顧家，諗嘢亦好長遠。（IG圖片）

曹永廉外父是姜大衛。

曹永廉一家到深圳行花市。（小紅書）

童年住木屋當磨練

其實，阿廉曾在專訪中透露過自己坎坷的童年，他在四兄弟中排第三，因父親經營的製衣生意失敗，一家六口從4房一廳的大屋，被迫搬到九龍塘模範村僅100呎的木屋區。狹窄的空間裡，夏天酷熱冬天嚴寒，下雨天甚至要在床上鋪滿膠袋防漏水。他更分享過半夜去廁所誤踩糞坑的悲慘經歷。然而，在旁人眼中的「由天堂跌落地獄」，阿廉卻視為人生的寶貴磨練：「呢啲經歷真係要自己親身領會過先知道，到大個咗係容易捱到苦。」

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曹永廉曾經喺木屋區居住。（受訪者提供）

未讀完書已經要打幾份工。（受訪者提供）

曹永廉個樣生得細，初出道就報細4歲。（影片截圖）