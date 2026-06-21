HBO Max 2026年夏日6套推薦片單　1994年《老友記》全集有得睇

講起外語劇，Netflix、Viu、APPLE TV和HBO，甚至是網上一些平台都有，但講到劇集質素的話，HBO Max可能是當中最好的一個。早年有《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）、《最後生還者》（The Last of Us）、《西方極樂園》（Westworld）、《毒癮女孩》（Euphoria），也有《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）等等，都是值得花時間睇足幾次，叫好又叫座的劇集。今年夏季，HBO Max平台上亦有一些值得留意的劇集。



HBO夏日推薦劇單

1. 《白蓮會》

HBO原創影集《白蓮會》帶領觀眾跟隨不同的酒店賓客及員工，走遍全球多個令人屏息的度假村。從夏威夷、意大利到泰國，每一季都揭示了完美假期背後錯綜複雜的秘密。隨著第四季在法國蔚藍海岸展開製作，記得重溫第一至第三季的精彩故事。

《白蓮會》－HBO 原創影集《白蓮會》。（劇照 / Fabio Lovino l HBO l HBO Max提供）

2. 《Summer Baking Championship》第二季

串流《Summer Baking Championship》 第二季，烘焙師將迎接挑戰，以熱帶水果至海灘假期等精彩夏日元素一較高下。

《Summer Baking Championship》第二季。（劇照 / Fabio Lovino l HBO l HBO Max提供）

《極悍巨鯊》（劇照 / Fabio Lovino l HBO l HBO Max提供）

3. 《極悍巨鯊》及《極悍巨鯊 2：深溝》

對於追求驚心動魄、刺激感的觀眾，萬勿錯過由Jason Statham領銜主演的《極悍巨鯊》及《極悍巨鯊2：深溝》，講述一隊勇敢的科研團隊潛入海洋最深處，為觀眾帶來一場腎上腺素飆升的動作場面。

（劇照 / Fabio Lovino l HBO l HBO Max提供）

重溫經典劇《老友記》。（劇照 / Fabio Lovino l HBO l HBO Max提供）

4. 《老友記》

重溫深受影迷喜愛的經典喜劇影集《老友記》，當中包括第三季第25集令人難忘的海灘之旅 —— 從陽光、沙灘到離離合合的感情情節，再加上無數搞笑場面，絕對是與朋友重溫夏日旅行的懷舊致敬。

重溫經典劇《老友記》。（劇照 / Fabio Lovino l HBO l HBO Max提供）

5. 《小謊言》

以蒙特雷（ Monterey）迷人的海岸線為背景，講述由Reese Witherspoon、Nicole Kidman和Shailene Woodley領銜主演、看似完美的生活逐漸瓦解，甚至演變成謀殺案。

小品偵探劇《小謊言》（劇照 / Fabio Lovino l HBO l HBO Max提供）

6. 熱門電影《沙灘拯救隊》(2017)

由Dwayne Johnson與Zac Efron領銜主演、充滿動作場面的熱門電影，帶領觀眾一同揭破威脅海灣未來的本土犯罪陰謀。