港姐亞軍施宇琪倒數兩個月卸任　急搵新工謀出路：陷入迷茫中

頂著「劍橋學霸」同2025年香港小姐亞軍光環的施宇琪（Angela），早前才開心宣布與相戀八年的劍橋同窗男友訂婚，愛情得意。不過，隨著新一屆港姐十二強出爐，Angela的任期亦進入最後兩個月倒數。手握神級履歷的她，近日在小紅書分享影片直認對未來感到迷惘，更悉心打扮四出面試鋪路，似乎無意與TVB續約留戀娛樂圈，決心向外闖開展新一頁！

《2025香港小姐競選》亞軍施宇琪（Angela）答問題十分得體。（葉志明 攝）

《2025香港小姐競選》亞軍施宇琪（Angela）。（葉志明 攝）

港姐亞軍施宇琪。（葉志明 攝）

亞軍施宇琪曾被批笑起嚟虎紋太深。（葉志明 攝）

《2025香港小姐競選》圓滿結束，冠亞季軍分別由9號陳詠詩（Stacey），7號施宇琪（Angela）和13號袁文靜（Jane）奪得，而友誼小姐和最上鏡小姐則由1號李尹嫣（Victoria）獲得。（葉志明 攝）

歎選美後人變得膚淺

Angela的家族背景相當猛料，五代都是英國劍橋畢業生，太爺更有份建立香港聖約翰座堂。她自己亦憑一級榮譽畢業，入選港姐前曾任職頂級投行摩根士丹利做期權交易員，絕對是美貌與智慧並重。不過加入TVB這一年，除了有份主持《攻你上大學》外，星途未見大突破。

面臨卸任十字路口，Angela在社交平台以「快卸任港姐何去何從」為題拍片，感慨說：「還有兩個月卸任港姐，所以我現在籌備我的出路」。她分享一日行程，由朝早化靚妝開始，指自己當日很輕鬆，「只是做做gym、炒炒股，去某家公司去聊聊一個崗位，看看適不適合。」她直言選港姐後人變得很膚淺，「以前做運動是為了健康，現在好像是為了身材，真的沒辨法，很難不被環境影響。」

Angela在社交平台以「快卸任港姐何去何從」為題拍片，感慨說：「還有兩個月卸任港姐，所以我現在籌備我的出路」。（小紅書@施宇琪）

分享一日行程。（小紅書@施宇琪）

閒時去做gym。（小紅書@施宇琪）

殺入中環搭路見工 炒期權大賺四成超吸金

Angela坦言腦海中有太多計劃，原本最想做財經主播，但礙於合約問題只能暫時擱置；同時亦有考慮過重返校園深造財經媒體課程。她直言：「正因為自己擁有太多夢想和選擇，反而讓我一時間陷入了對未來的迷茫之中。」

為了解決眼前的迷惘，Angela決定化被動為主動！她在片中透露目前正充滿野心地籌備創業，著手開發一款專為英文考試而設的手機App，據悉已進入內部測試階段，目標今年內上架。不過，搞科技App需要龐大資金，為了籌集創業本錢，Angela毅然決定重投昔日最熟悉的金融圈。影片中，她為了重新融入昔日熟悉的金融圈，見她特意換上女強人裝扮殺入中環出席社交聚會，積極與業界人士交流並尋求見工面試機會。雖然正處於求職與創業的雙重過渡期，但Angela的金融實力依然強勁，她更自爆近期在期權交易上眼光獨到，成功鎖定高達四成的驚人利潤，吸金力極強，難怪令網民紛紛羨慕這位「人生勝利組」。

行政Look去見工。（小紅書@施宇琪）

去坐港鐵。（小紅書@施宇琪）

買賣期權大賺四成。（小紅書@施宇琪）

晚上同未婚夫燭光晚餐。（小紅書@施宇琪）

晚上同未婚夫燭光晚餐。（小紅書@施宇琪）

愛情事業兩得意 與劍橋未婚夫開花結果

雖然事業正面臨轉型抉擇，但Angela的感情生活就非常圓滿。去年底她宣布與拍拖八年的外籍未婚夫訂婚，對方同樣是劍橋尖子。據悉兩人當年一同在自修室準備考劍橋時邂逅，為免影響學業，二人更浪漫約定「考上劍橋才談感情事」，結果雙雙獲取錄並正式拍拖，如今終於開花結果。挾著超強學歷與靈活的金融頭腦，相信Angela卸任後的新出路絕對大有可為。

施宇琪回顧到本月時，就貼出在雪地被男朋友跪地求婚的照片。