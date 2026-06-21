吳婉芳新抱霍詠盈悼愛貓曝豪宅內部　揭胡智略當年追她的最大功臣

霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）於2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚，婚後不時在社交平台甜蜜放閃，夫妻恩愛之情羨煞旁人。早前霍詠盈在IG大玩Q&A，當中有網民好奇貴為豪門千金的她是否「唔使做」，霍詠盈就大方回應，直言現時的工作並不是一份「朝九晚五」的辦公室工作。自稱「胡師奶」的她更笑言自己身兼多職，生活過得充實又多姿多釆。

郎才女貌成為一時佳話。（IG@carolinefwy）

霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚。（IG@lynuswoo）

揭胡智略當年追她的最大功臣

霍詠盈不時會於IG跟網民分享她的生活日常點滴，昨日她就貼出大量她家中愛貓Winter的照片，發長文悼念愛貓，寫道：「你原本是一隻流落倫敦街頭的貓 剛好那天男孩經過你剛好你主動把頭蹭過去要他摸 就這樣 你成為男孩人生中第一個親手養大的生命 你成為他口中「要不要來我家看貓」的那隻貓 (雖然我真的是單純看貓) 他追到老婆你實在功不可沒 輾轉間你隨他回港 在眾多狗親戚的大屋中扮演監視的特務 之後更成為一隻同色系狗的大佬 偶爾還會霸佔他的床 是緣分使你跟男孩成為彼此的救贖。」

霍詠盈貼出老公胡智略與愛貓的合照。(IG圖片)

對老公愛的表白

霍詠盈感謝愛貓Winter說：「謝謝你陪伴他渡過一些人生中最難過的時刻 你每次purr和撒嬌都在治癒我們 謝謝你用你獨有的溫柔溫暖我們的生命 希望你現在胖胖的 享受著唧唧罐罐炸雞刺身蒸魚放題 能蹦蹦跳跳抓大蒼蠅 也有人扔橡皮圈跟你玩fetch 晚上有人讓你來回踐踏胸膛 挖開被子去找適合的位置睡覺 別的我不敢保證 但請你放心 我會一直在他身邊陪伴他 他晚上肩膀的空缺我會替你守護著Thank you Winter We love you and we miss you」。

霍詠盈與老公胡智略以及愛貓的合照。(IG圖片)

曝光豪宅內部

從霍詠盈的帖文可得知胡智略當年以愛貓為藉口約她到家見面，更是把她追到手的秘密武器，Winter可說是最大功臣。而從她分享的照片中就意外曝光了她的豪宅內部，相中可見，霍詠盈與胡智略的愛巢設計簡潔，佈置高雅，巨型落地玻璃窗空間感十足，室內有樓梯顯示了豪宅是複式設計，即使沒有奢華的裝潢，卻彌漫豪門氣派，且充滿溫馨舒適的氛圍感。

一家三口。(IG圖片)

好溫馨。(IG圖片)