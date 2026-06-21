施可瑩與創作歌手陳章棨拍拖4年甜蜜恩愛　男友不離不棄悉心照顧

曾擔任ViuTV節目主持，多場韓星及泰星見面會，香港電影首映以及謝票活動等司儀的四語主持施可瑩（Lillian），於上月24日突然在社交平台貼出住院照，發文公布自己不幸患上卵巢癌。她坦言病情比想像中嚴重，癌細胞已擴散至盲腸，自今年4月起切除子宮後要做化療，其後更為了保命，需依賴人工造口維持生活。本月17日施可瑩就透露，醫生指她因身體太差已不適合化療，及後會以紓緩為主，她更已申請做大體老師。施可瑩於今晨（21日）不敵病魔病世。

本月13日，施可瑩透露自己要打薄血針，但打完就會嘔血，所以要停針，她不諱言：「依個過程好痛苦，不停嘔真係幾辛苦下。但會頂到架（㗎），下星期就二化，所以一定要頂到！！！！」（IG@lillianxlillian）

施可瑩上月透露確診卵巢癌，需全面停工接受治療，她曾表示：「希望大家可以一路陪我過依一關啦～」（IG@lillianxlillian）

拍拖近4年不離不棄

施可瑩生前有一位男朋友，就是曾於2019年參加過《全民造星II》的陳章棨。現年35歲的陳章棨於香港土生土長，是一名藝人、創作歌手以及結他手，曾推出由他作曲作詞的音樂作品《覓》（電影《我談的那場戀愛》插曲），並在該在電影中客串街頭歌手一角，與《全民造星2》的朋友MC張天賦同場對戲。陳章棨與施可瑩拍拖將近4年以來感情穩定，兩人都十分支持彼此的工作，互相扶持鼓勵。他的IG亦有不時貼出與女友的合照和影片放閃曬恩愛，以及分享女友所拍的旅遊片幫手宣傳，最近一次分享是在本月13日上載了女友去韓國的旅遊短片。在施可瑩患有卵巢癌後，身為男朋友的陳章棨對她耐心照顧，一直不離不棄陪伴在對方的身邊，絕對是患難見真情，對施可瑩情深義重。

陳章棨與施可瑩十分恩愛。(IG圖片)

陳章棨與施可瑩好sweet。(IG圖片)

陳章棨與施可瑩好合襯。(IG圖片)

陳章棨與施可瑩感情穩定。(IG圖片)

陳章棨與施可瑩放閃。(IG圖片)

陳章棨與施可瑩拍拖近4年。(IG圖片)