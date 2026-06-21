王君馨迎40歲星級閨密齊集　1歲萌爆囡囡近照曝光食住奶嘴學行

踏入「女人四十」這個人生新階段，究竟可以有幾幸福？睇吓王君馨（Grace）就知啦！自從去年5月為圈外老公Daniel誕下愛女Audrey後，Grace便有女萬事足，完美示範何謂「幸福人妻兼靚媽」。上月（5月5日）正式踏入40歲的Grace，決定將自己的大日子與囡囡的1歲生日「二合為一」，豪搞首個「Grace Big 40 + Audrey's 1st Bday」大型生日派對。一家三口齊齊慶祝之餘，更廣邀圈中好姊妹到場狂歡，場面溫馨又熱鬧！

王君馨迎來40歲生日，與囡囡同慶祝1歲生日，好熱鬧！（IG@gwgurlie86）

蛋糕都係一家三口，仲有一班星級閨密齊集。（IG@gwgurlie86）

極度保護愛女 萌爆「黑超」造型成全場焦點

雖然Grace平時樂於在社交平台分享生活點滴，但對囡囡的私隱亦相當保護，堅守防線。從曝光的派對相片可見，為免囡囡的全相完全曝光，Grace特意為小壽星Audrey戴上一副趣緻的白色粗框太陽眼鏡。不過，就算有「黑超」遮眼，依然掩蓋不住Audrey的可愛本色！只見面圓圓的她臉頰肉嘟嘟，有「節瓜手」，頭頂更束起短短的小辮仔，開始一步一步學習步行；加上與媽媽Grace夾到絕一絕的「母女裝」粉色碎花連身裙，萌態簡直融化人心，輕易搶去靚媽風頭，成為全場最吸睛的焦點！

唔想囡囡容貌曝光。（IG@gwgurlie86）

星級閨密齊賀壽 充滿東南亞度假風情

向來在圈中人緣極佳的Grace，今次大搞雙重生日派對，一班星級閨密當然力撐！當日出席的姊妹團星光熠熠，包括李亞男、岑麗香、鍾舒漫、衛詩及胡曦文等，齊齊現身祝賀。派對選址在一間充滿東南亞風情的餐廳舉行，現場掛滿五光十色的越南式燈籠，配以藤製傢俱與熱帶植物佈置，讓大家彷彿置身於海外度假一樣，氣氛極佳。

親友齊集。（IG@gwgurlie86）

夫妻在台前講話。（IG@gwgurlie86）

一家三口。（IG@gwgurlie86）

夫妻在台前講話。（IG@gwgurlie86）

胡曦文。（IG@gwgurlie86）

三層「安樂窩」立體蛋糕極具心思

派對上的另一大亮點，絕對是那個極具心思的巨型立體生日蛋糕！蛋糕以一家三口的「安樂窩」為主題，足足有三層高，最頂層更設有Grace與老公Daniel的人偶在星空下依偎的浪漫場景，象徵著兩人建立的溫馨小家庭。

事後，Grace亦有在社交平台感性發文，回味這個充滿愛與歡笑的日子：「回想起我們一家人的第一個生日！我們被愛和歡笑包圍，感謝上帝，感謝這些年來陪伴我們的每一位朋友！」她更表示，即使當日天公不作美下著雨，但活動依然超級好玩，氣氛溫馨。正式步入4字頭的Grace感恩地說：「享受為人母的每一刻，期待40歲，我們能一起為上帝建立我們的小家庭！感謝耶穌！感謝一切！」

王君馨同老公情深對望，好sweet。（IG@gwgurlie86）

王君馨同老公情深對望，好sweet。（IG@gwgurlie86）

食大餐慶祝。（IG@gwgurlie86）

王君馨曝光女兒初生靚樣。（IG@gwgurlie86）