波牛女神出海船P大方騷身材　粉紅幼帶泳裝曬傲人上圍包都包唔住

現年29歲的足球主播兼歌手鄭杞瑤（Kylie C.)是不少男球迷的女神，身分阿仙奴Die Hard粉絲的她，不但「識波」，還有一副魔鬼身材，而且她向來毫不吝惜展示其美好天賦，經常在社交平台大派福利。炎炎夏日，鄭杞瑤不著波衫，換上極度惹火的性感泳裝去船P，火辣程度簡直令人窒息。

鄭杞瑤（Kylie C.)是阿仙奴死忠粉絲。（IG圖片）

炎炎夏日，鄭杞瑤（左二）不著波衫，換上性感泳裝去船P。（IG圖片）

大曬傲人上圍。（IG圖片）

性感泳裝出席船P

Kylie C.在社交平台的限時動態中，轉發了好友的一張出海大合照。Kylie C.與三位好友一同登上遊艇出海享受陽光與海灘，並感性寫道：「16 years of friendship ❤️ still countin' ... best day in 2026 ✨（16年的友誼，仍在計算中……2026年最好的一天）」。雖然與好友聚會，但Kylie C.亦不忘為網民大派夏日福利。

好火辣！（IG圖片）

令人窒息。（IG圖片）

從照片中可見，她戴上型格太陽眼鏡，對着鏡頭展現燦爛的笑容。不過，最吸睛的莫過於她身上那套粉紅色比堅尼泳裝上衣，下身則配搭輕便短褲，並在腰間隨性地繫上白色外衣。而這件泳衣的幼帶設計，完全承托不住其豐滿的澎湃上圍，呈現出搖搖欲墜的視覺效果，震撼網民眼球，絕對是夏日福利大發放！