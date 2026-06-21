袁文傑世界盃直播講波夠敢言　網民推舉可接班林尚義：多謝嚟唔切

藝人袁文傑先後憑《不懂撒嬌的女人》中的「游生」，以及處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「潮偉」一角成功入屋。而除了拍劇外，袁文傑也是圈中的足球狂熱分子，眾所周知他是英超球隊阿仙奴的「死忠粉絲」，早前他更親赴英國，感受及見證愛隊相隔22年再奪英超冠軍。雖然英超已經結束，但世界盃隨之以來，並進行得如火如荼，袁文傑也有在個人講波頻道「傑出阿仙奴」與球迷一起看直播，其專業又中肯的評述風格更獲網民激讚，稱讚他是「新一代足球評述員」。

袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑是圈中出名的阿仙奴球迷。（IG圖片）

世界盃直播一場吸5.5萬點擊

袁文傑除了是阿仙奴死忠球迷外，他對足球的狂熱以及豐富的足球知識，絕對不輸現今任何一位專業足球評述員，即使不做演員，轉做講波佬一樣應付有餘。日前，他就在個人社交平台開直播，與球迷一起觀賞世界盃「葡萄牙對剛果民主共和國」的賽事，結果反應熱烈，就連他自己本人也有點意想不到。

袁文傑早前親赴英國，感受及見證愛隊相隔22年再奪英超冠軍，還有機會與當家球星Saka合照。（IG圖片）

袁文傑此旅非常盡興。（IG圖片）

袁文傑賽後在threads答謝大家：「多謝大家，多謝大家，一場只係葡萄牙對剛果民主共和國嘅直播，已經超過5萬5 千點擊，直播間都可以長期keep住4000多以上在線人數，又要講呢句：多謝都嚟唔切！全程無間斷「跟波」講，冇特別環節，只係依靠來自香港、澳門、澳洲、馬來西亞、新加坡、泰國、英國、美國、加拿大、日本、甚至丹麥的球迷支持，由平時英超直播已說：直播聊天室就好似來自世界各地球迷的一個交匯點，正呀」

袁文傑就在個人講波頻道與球迷一起觀賞世界盃「葡萄牙對剛果民主共和國」的賽事，結果反應熱烈。（youtube@傑出阿仙奴）

專業分析獲網民高評價

袁文傑的專業講波表現，迅速在網絡上掀起熱話，不少球迷對於他的直播評述給予極高度的評價，紛紛留言大讚他立場中肯且願意說真話：「多謝你願意講真話，出c朗真係打少個呀」、「文傑你講斯朗（C朗）好冒險」、「聽你講波好舒服，真係講緊場波」、「你講波好好呀，唔會太多掛住吹水傾計，好專業！多謝你。」甚至有網民覺得他可接班「阿叔」林尚義：「加油！雖然香港無咗林尚義，但有新一代足球評論員」；而袁文傑亦表現得非常親民，在社交平台上逐一點讚網民的留言，完全與球迷打成一片！