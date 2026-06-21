70歲王俊棠缺席龍舟賽惹離巢疑雲　承認《愛回家》新一輯未收通知

剛慶祝70歲大壽的資深綠葉王俊棠，由1998年開始，每年端午節都會帶領TVB龍舟隊出戰，至今超過20年。不過，今年他罕有缺席賽事，加上他參演的長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》將於下月（2026年7月）迎來大結局，劇中飾演「池富」的王俊棠仍未收到最新演出通知，惹來外界揣測是否準備離巢先兆。近年定居中山的王俊棠接受《香港01》訪問，親自粉碎謠言：「TVB合約我仲簽緊。」

王俊棠迎來70大壽，生日快樂！（抖音@王俊棠）

早前一班朋友為棠哥慶生。（抖音@王俊棠）

棠哥70大壽。（IG@yukimi_chung）

王俊棠近年定居中山。（影片截圖）

霸氣反問：邊個話我離巢？

面對外界揣測離巢傳聞，王俊棠以語音回覆交代近況，透露自己目前正身處深圳，為TVB新劇《模範律師團》開工。他霸氣反問：「邊個話我離巢？TVB合約我仲簽緊，今日仲開緊工！」

至於端午節當日為何缺席沙田龍舟競賽，他解釋早前獲中山三鄉的鎮政府委任為文旅推廣大使，端午節期間有活動需要他幫手宣傳，與當地觀眾進行互動，因此才分身不暇未能回港參賽。他說：「我喺1998年已開始參加TVB龍舟隊，初頭都有二、三名嗰啲位，好似係2000年仲攞過冠軍.....我之後都可以繼續扒龍舟㗎。」

成為中山三鄉文旅推廣大使。（影片截圖）

好威水！（影片截圖）

好威水！（影片截圖）

與安德尊互窒變老友

過往幾年的龍舟賽，「大王」安德尊與王俊棠經常隔空開火，大王曾寸他「一人累全家」，他則扯火反擊大王「口水多過茶」。對於這段看似水火不容的關係，王俊棠再次否認二人不和：「安德尊係好人嚟嘅，佢鍾意講笑，其實我同佢好老友。」

往年棠哥仲會親自落場，但今年缺席。（截圖）

每年端午節龍舟比賽，王俊棠都會帶隊TVB龍舟隊。（截圖）

不過TVB隊就真係志在參與。（電視截圖）

今年少咗王俊棠，繼續有安德尊主持，但總係覺得「少咗啲火藥味」。（截圖）

希望參與新一輯《愛回家》

此外，王俊棠在《愛·回家之開心速遞》飾演「池富」，與劉丹飾演的「熊樹根」一直是鬥氣冤家，深受觀眾喜愛。但隨著劇集將迎來大結局，王俊棠承認至今未收到拍攝新一輯處境劇的通知。他有所保留說：「《愛回家》應該都需要啲老嘢啩，無可能剩得後生拍戲，我唔知冇同我講，因為我簽嘅騷又唔係好多，所以睇吓啦，希望可以參予。」

王俊棠在處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演池富，佢直認未收通知演新一輯處境劇。（電視截圖）

王俊棠仲喺TVB介紹頁面上。（截圖/TVB.com）