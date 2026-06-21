一周星星｜馬國明難忘與黃子華合作　唔使開工都𥄫實吸收神級演技

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，今（21日）晚播出的一集嘉賓請來熱播劇集《飛常日誌II》四位演員，馬國明（馬明）、高海寧（高Ling）、周嘉洛及戴祖儀（Joey)，接受主持王鎮泉訪問。

今集嘉賓。

在「獨家考古」環節中，馬明和高Ling回看昔日劇集片段，其中馬明對於剛從藝員訓練班畢業後拍攝的首部劇集《碧血劍》印象最深刻，笑言：「因為我做門口兵，跟住就死咗。」還有2000年與黃子華（子華神）合作《男親女愛》，馬明難忘在《小小強》MV中扮甲甴，手持魚骨造型扮彈結他，非常搞笑，而子華神演技了得亦令馬明相當敬佩，故不用開工都要到拍攝現場觀摩對方的神演技。節目另一精彩位是談「掌摑戲」話題，馬明、嘉洛及Joey都一致認同寧願被人掌摑，因為不用怕打傷人。

馬國明難忘同黃子華合作。

馬國明難忘同黃子華合作。

戴祖儀自認「冇得頂旅行腳」

馬明、高Ling、嘉洛及Joey經常因為工作做「空中飛人」，高Ling曾連續10日穿梭不同城市機場，認真誇張。至於更誇張的Joey自爆近月已飛4個地方，有21日不在香港。有J型人格（喜歡規劃，習慣提前安排行程）的她自誇是「冇得頂旅行腳」：「我做埋攝影師」、「做埋司機揸埋車」、「影相最靚位係咩」、「男友力幫攞嘢」，果真厲害。

另外，劇集《飛常日誌II》熱播中，洪永城（Tony）在劇中的暖男行為令高Ling非常難忘，幾乎每一Take都被Tony感動到喊。至於新加入的張馳豪飾演機場保安，與Joey有不少對手戲，Joey激讚這位拍檔：「同佢開工係視覺上享受。」節目還邀請了多位圈中好友分享四位嘉賓的趣事。

Joey話張馳豪加入劇組係視覺上好大享受。