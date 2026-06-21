施可瑩離世丨遺愛人間申請做大體老師　曾想捐贈器官：cancer唔得

ViuTV節目主持施可瑩（Lillian）今晨（21日）不敵卵巢癌病逝，其社交平台發文公布死訊，透露施可瑩「在摯愛和親友的陪伴下安詳離世」，並上載一張在櫻花樹下、滿載着親切笑臉，跟大家揮手道別的照片。

施可瑩跟大家揮手道別。（IG@lillianxlillian）

施可瑩IG證實死訊：「摯愛和親友的陪伴下安詳離世」。（IG@lillianxlillian）

施可瑩精通四種語言，曾擔任多場韓星及泰星見面會司儀。（IG@lillianxlillian）

病情急轉直下棄化療 轉紓緩治療嘆：生命就係咁

Lillian 的抗癌路走得極度艱辛，自今年4月起切除子宮並接受化療，更需依賴人工造口維持日常生活。本月初，她曾透露化療副作用令人難以忍受，打薄血針後甚至不斷嘔血，心跳一度異常飆升至每分鐘140次，令她曾悲觀感嘆：「聽到好似自己下一秒就會拜拜，生命就係咁，冇人知下一秒咩事。」

雖然她一直展現極強求生意志，堅定表示「我未放棄㗎」，但日前她無奈向外界透露最新病情，坦言醫生評估其身體狀況太差，已經不適合繼續進行化療，及後的療程只能無奈轉以紓緩痛苦為主。

本月13日，施可瑩透露自己要打薄血針，但打完就會嘔血，所以要停針，她不諱言：「依個過程好痛苦，不停嘔真係幾辛苦下。但會頂到架（㗎），下星期就二化，所以一定要頂到！！！！」（IG@lillianxlillian）

遺愛人間報名做大體老師：我想做個有用嘅人

面對生命的倒數與病魔的折磨，Lillian選擇將最後的愛延續下去。她在日前的帖文中平靜地向大眾交代自己的最終決定：「我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學，相信大家都會支持嘅。」

曾有網民指大學不需要這麼多大體老師，反建議施可瑩損贈器官予有需要人士，施可瑩回覆指：「cancer唔捐得，已問」。施可瑩在生命最後階段展現出無比大愛，因身體太虛弱被迫停止化療後，她已主動申請成為「大體老師」遺愛人間，令人痛心動容。

曾有網民指大學不需要這麼多大體老師，反建議施可瑩損贈器官予有需要人士，施可瑩回覆指：「cancer唔捐得，已問」。（IG@ lillianxlillian）

曾擔任多場韓星及泰星見面會大會司儀的四語主持施可瑩（Lillian），過往活躍於社交平台，但自4月起她甚少更新，5月她透露患上卵巢癌。（IG@ lillianxlillian）