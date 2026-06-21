施可瑩離世｜男友陳章棨強忍悲傷發文悼念：永遠記住活潑的你

曾擔任ViuTV節目主持，多場韓星及泰星見面會，香港電影首映以及謝票活動等司儀的四語主持施可瑩（Lillian），於上月24日突然在社交平台貼出住院照，發文公布自己不幸患上卵巢癌。她坦言病情比想像中嚴重，癌細胞更擴散至身體其他部位。本月17日施可瑩就透露，醫生指她因身體太差已不適合化療，及後會以紓緩為主。直至今晨（21日），施可瑩最終不敵病魔離世，令人惋惜。其拍拖近4年的《全民造星II》藝人男友陳章棨，面對至愛離世強忍悲傷，在社交平台發文悼念，字裏行間充滿無限思念。

施可瑩跟大家揮手道別。（IG@lillianxlillian）

施可瑩IG證實死訊：「摯愛和親友的陪伴下安詳離世」。（IG@lillianxlillian）

陳章棨對女友不離不棄患難見真情

陳章棨與施可瑩拍拖將近4年以來感情穩定，兩人都十分支持彼此的工作，互相扶持鼓勵。他的IG亦有不時貼出與女友的合照和影片放閃曬恩愛，以及分享女友所拍的旅遊片幫手宣傳，最近一次分享是在本月13日上載了女友去韓國的旅遊短片。在施可瑩患有卵巢癌後，身為男朋友的陳章棨對她耐心照顧，一直不離不棄陪伴在對方的身邊，絕對是患難見真情，對施可瑩情深義重。

陳章棨與施可瑩十分恩愛。(IG圖片)

陳章棨與施可瑩好合襯。(IG圖片)

面對與至愛生死訣別，陳章棨內心的悲痛難以言喻。他在限時動態發文：「永遠記住活潑的你🥲」簡單8個字，卻道盡了對女友離世的不捨與無盡思念。

陳章棨對施可瑩不離不棄。(IG圖片)