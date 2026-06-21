盧惠光父親節被兩子突襲鐵漢秒融化　多年父兼母職悉心栽培拒再婚

現年69歲的資深武打明星盧惠光（光哥），與已故前妻黎淑賢育有兩子盧俊諺（Jacky）及盧俊希（Jovan）。自從兩人離婚後，盧惠光父兼母職肩負照顧兩個仔的責任，今日（21日）適逢父親節，兩位兒子特別策劃了一場驚喜「突襲」爸爸，令盧惠光非常感動，更罕有地在鏡頭前展現出鐵漢柔情的溫馨一面。

離婚後盧惠光得到兩子的撫養權，多年來一直父兼母職。（IG@kenlow_1）

盧惠光悉心栽培兩個兒子。（IG@kenlow_1）

盧惠光父親節獲兩位兒子送驚喜

影片一開始，盧惠光對著鏡頭向導演發牢騷，笑言：「喂導演，今日父親節嚟㗎，你仲叫我出來拍嘢，你係唔係人啊？」雖然嘴上抱怨，但他隨後還是乖乖坐到室內的位置上，等待拍攝開始，一邊笑著問導演何時開工。

盧惠光原本父親節都要開工拍攝。（小紅書截圖）

盧惠光「凶」導演父親節都要拍嘢。（小紅書截圖）

沒想到，這一切原來是兩個兒子精心策劃的父親節驚喜！當盧惠光坐著等待時，大仔盧俊諺和細仔盧俊希突然捧著一件精緻的蛋糕和一杯特製飲品現身。兩個兒子一邊走近，一邊大喊：「光哥，父親節快樂，請你食嘅！」

原來這一切都是兩個兒子精心策劃的父親節驚喜。（小紅書截圖）

大仔盧俊諺和細仔盧俊希突然捧著一件精緻的精選蛋糕和一杯特製飲品現身。（小紅書截圖）

原本還是一臉嚴肅的盧惠光頓時嚇了一跳，整個人「呆咗」，隨後展露出燦爛和欣慰的笑容。他一臉不可置信地看著兩個兒子問道：「你個衰仔唔係約咗人踢波咩？你又話俾我聽要去食飯？」大仔隨即貼心地回應：「父親節啊光哥，梗係要過嚟陪你啦！」

盧惠光被突如其來的幸福嚇呆了。（小紅書截圖）

大仔冧爆說：「父親節啊光哥，梗係要過嚟陪你啦！」（小紅書截圖）

父子深情擁抱 冧爆高呼「I Love You」

聽到兒子的窩心說話，這位銀幕鐵漢瞬間被融化。盧惠光接過蛋糕和飲品後，感動得不斷對兒子道謝：「Thank you, Thank you. I love you!」而兩個兒子也隨即對著鏡頭舉起大拇指，笑著回應爸爸：「Love you too, 父親節快樂光哥！」

盧惠光被兒子窩心融化。（小紅書截圖）

三父子感情要好。（小紅書截圖）

其後，一臉滿足的盧惠光，向導演宣布「罷工」：「導演，今日我唔拍啦！」語畢，盧惠光起身與大仔和細仔逐一緊緊擁抱。在擁抱過程中，三個大男人頭貼著頭，盧惠光更情不自禁向兩子送上一個大大的「咀嘴」，畫面既溫馨又感人。影片最後，盧惠光與兩位兒子一起站在街頭，齊聲向大家送上節日祝福。盧惠光感性地表示：「今天父親節，祝願天下爸爸身體硬朗、無病無憂，平安喜樂！」網民也大讚盧惠光兩個兒子：「兒子都很帥耶」、「好靚仔啊！」

盧惠光一臉滿足的樣子。（小紅書截圖）

盧惠光為栽培兩個兒子，付出了一切。（小紅書截圖）

盧惠光悉心栽培兒子

盧惠光兩位兒子盡得父母遺傳，高大帥氣。27歲大仔Jacky畢業於英國著名學府University of Bradford （布拉德福德大學），主修物理治療學士課程，據知是盧惠光建議兒子選修這一科，因他覺得物理治療師在香港較為吃香。他曾透露為了供大仔往英國升學，自己省吃儉用，連衫褲都不買，每年花費30多萬，可謂花盡棺材本，但見到兒子學成歸來，他都表示很值得。Jacky更曾被睇中擔正做泰國校園電影《The One You Love》男主角，獲網民大讚似足韓星朴海鎮。

Sweet！（小紅書截圖）

而20歲細仔Jovan染了一頭金髮，他在三人當中最高大，相當搶鏡。Jovan更遺傳了爸爸的武術天分，9歲時學過跆拳道，更曾奪全區冠軍，相當「抽得」。而幾年前仍一臉稚氣的Jovan愈大愈靚仔，染髮後更脫胎換骨，星味十足，絕對是潛力股！

盧惠光更向兩個兒子送上一個大大的「咀嘴」，畫面既溫馨又感人。（小紅書截圖）

盧惠光向天下父親送上祝福。（小紅書截圖）

為兒子拒再婚

盧惠光曾坦言未能讓兩子於完整家庭成長，感到有愧，而他亦為囝囝的未來做好打算，甚至為了兩子拒絕再婚，與拍拖11年、年輕24年的女友分手。盧惠光曾在接受訪問時透露因對方想結婚生仔，但他就有感兩人年齡差距大，不希望將來撐住拐杖說：「這個不是我個孫，是我個仔。」盧惠光只望兒子快樂成長，自己不求再覓第二春。