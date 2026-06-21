吳偉豪郭柏妍否認共用飲筒戲假情真　澄清屬角度問題：冇掂到㗎

無綫劇《飛常日誌II》今日（21日）在中環碼頭舉行Busking活動宣傳，尾聲時眾人叫出名是「魔音」的郭柏妍（Rosita）唱歌，期後負責伴奏的陳建文就起歌，問她：「呢首你識唔識唱呀？」原來是生日歌！此時郭柏妍悄悄捧出一個生日蛋糕，為戲中男友——昨日（20日）生日的吳偉豪（Ricco）慶祝28歲生日，之後眾演唱更為Ricco大合唱生日歌送上祝福。吳偉豪接受《01娛樂》訪問時透露生日正日都要開工，之後就回家陪伴家人，因為上周已一家人食飯，慶祝他和二哥生日，以及今日的父親節，而郭柏妍就恭喜他在工作中度過，祝他繼續有很多工作。訪問中記者叫郭柏妍再唱多次生日歌，她於是唱了「Happy birthday to you!」笑稱自己的歌藝是28年磨一劍，唱起來也是很有專業精神地演繹。

（左起）張馳豪、陳建文、戴祖儀、劉穎鏇、馬國明、監製陳耀全、吳偉豪、郭柏妍、朱敏瀚、徐榮、鍾柔美在中環碼頭出席《飛常日誌II》宣傳活動。（陳順禎攝）

尾聲時眾人叫出名是「魔音」的郭柏妍（Rosita）唱歌，期後負責伴奏的陳建文就起歌，問她：「呢首你識唔識唱呀？」原來是生日歌！此時Rosita悄悄捧出一個生日蛋糕，為戲中男友——昨日（20日）生日的吳偉豪（Ricco）慶祝28歲生日。（陳順禎攝）

現場有很多粉絲大叫郭柏妍名字。（陳順禎攝）

有吳偉豪粉絲為他製作了應援扇。（陳順禎攝）

上一輯《飛常日誌》中，吳偉豪單戀郭柏妍，今輯終於追到手，目前更是全劇最甜蜜最肉麻的一對，不過吳偉豪就說：「係咩？有啲咁嘅事？我覺得全部都好sweet喎！」郭柏妍就指吳偉豪跟周嘉洛一樣都好甜。日前，吳偉豪與郭柏妍一同拍短片，文案中寫道：「每次都選到我喜歡的。」片中兩人各拿著一杯飲品，並各自喝了一啖，之後郭柏妍拿了吳偉豪手中的飲品後，就毫不避忌地啜了起來，被質疑是共用飲筒，網民更認為這種間接接吻方式堪比接吻，非常親密，不少網民更留言：「這是戲假情真了吧？」、「用同一支飲管，根本是間接接吻！」、「快點官宣戀情吧！」而吳偉豪卻澄清：「我諗係Angle嘅問題啫，其實可能我冇掂㗎嘛！」Rosita亦說：「佢冇掂到㗎，因為我哋拍嘅時候都已經傾好晒。」之後Ricco再表示，其實拍之前已怕引起誤會，解釋：「我哋好驚就係有呢啲情況出現，點知就有啲咁嘅情況出現，就算避免咗，都出現，都冇計。」

今輯吳偉豪終於把郭柏妍追到手，目前更是全劇最甜蜜最肉麻的一對，不過吳偉豪就說：「係咩？有啲咁嘅事？我覺得全部都好sweet喎！」（陳順禎攝）

日前，吳偉豪與郭柏妍一同拍短片，二人被指共用飲筒，毫不避忌地間接接吻，二人就澄清是角度問題，指拍攝時吳偉豪並冇掂到飲筒：「我哋好驚就係有呢啲情況出現，點知就有啲咁嘅情況出現，就算避免咗，都出現，都冇計。」

對於會否戲假情真，女方就說：「戲假情真上一季就已經係戲假情真咗啦，我哋冇呀，今季我記得好似有一個訪問，話我哋都隔咗一年……一段時間先再拍，我哋都係需要warm up嘅一啲人。」吳偉豪亦指上一輯甚至不是情侶關係，只是後來才一起，被問起劇中的拖手情節，他指不是重點，純粹因為二人在劇中是情侶，拖手十分平常，而Rosita再說：「 我都係戲裏面先記得，戲外面已經忘記咗，so sorry！」現實中郭柏妍比吳偉豪大幾個月，但看上去似乎男方大少少，他即笑言：「我入行已經俾人話個樣老，可能我細個就帶定咗個樣啦，希望我再大個都係咁。」對於能否接受姊弟戀，吳偉豪沒什麼所謂，他覺得歲數只是一個數字，自己不太在意；而郭柏妍則認為年紀大小影響不大，最重要性格合得來和想法接近。

對於會否戲假情真，女方就說：「戲假情真上一季就已經係戲假情真咗啦，我哋冇呀。」（陳順禎攝）

日前TVB剛宣布今屆12位入圍港姐佳麗名單，其中一位陳梓穎被指似郭柏妍，陳梓穎受訪時趁機賣口乖：「這是我的榮幸！我有看她很多劇集，包括現在的《飛常日誌II》。我自己都覺得眼睛和笑起來的時候有點像。（會否有壓力？）我會努力加油，希望配得上這個女神郭柏妍的稱號！」當記者將陳梓穎照片展示給二人時，吳偉豪率先說：「我真係以為係你嚟喎，真係有啲似喎！」郭柏妍多謝陳梓穎的稱讚，被問覺得似唔似，她謂：「我覺得大家有大家嘅靚，唔知會唔會碰到面，但係我會努力繼續去做好我嘅演員角色，希望develop多啲唔同嘅方面，做得更加好，成為我自己嘅榜樣！」

日前TVB剛宣布今屆12位入圍港姐佳麗名單，其中一位陳梓穎被指似郭柏妍，對方亦表示視郭柏妍為女神。

郭柏妍多謝陳梓穎的稱讚，被問覺得似唔似樣，她謂：「我覺得大家有大家嘅靚，唔知會唔會碰到面，但係我會努力繼續去做好我嘅演員角色，希望develop多啲唔同嘅方面，做得更加好，成為我自己嘅榜樣！」（陳順禎攝）

此外，今屆港姐全部佳麗都要開設一個全新的官方IG，未知與早前盛傳TVB藝人需交出自己社交平台有沒有關，當時郭柏妍曾被指因拒交IG賬號資料而被雪，但近日她有戲上，亦有份宣傳，問她認為佳麗們要開新IG是否好事，她指自己未有太留意報道，但坦言：「我覺得睇公司安排，好多都係睇公司安排，我個人都交咗俾公司。」問到公司是否擔心佳麗們有黑材料流出，她相信不是：「我諗都唔驚嘅，冇嘅冇嘅，大家都係想港姐件事做得好，每屆香港小姐都好好，又俾一個好好嘅平台大家去進步，咁樣可以搵到自己，唔好嘅地方去變返好。（吳偉豪：或者有啲新嘢玩，畀觀眾更加投入度大啲嘅嘢呢？唔知㗎嘛。）我覺得係好好嘅過程，對於我參加咗港姐，我都好開心自己曾經參加過。」當問到郭柏妍的IG現時是否由自己管理，她表示：「都有恆常出吓啲post，都有跟公司嘅安排出吓。」

今屆港姐全部佳麗都要開設一個全新的官方IG，問郭柏妍認為佳麗們要開新IG是否好事，她指自己未有太留意報道，但坦言：「我覺得睇公司安排，好多都係睇公司安排，我個人都交咗俾公司。」（陳順禎攝）

最後，講到《愛．回家之開心速遞》倒數在即，日前吳偉豪與周家洛、林凱恩及科莫多龍「小Bon」拍片，觀眾跪求「安Bon」復合，亦有人希望「朱凌凌」可以在大結局前找到個伴，問到餘下集數可會有轉機，吳偉豪叫大家許願：「《愛回家》劇組係好順民意，所以如果網民想要啲乜嘢，就即管講出嚟，如果你哋講，我諗九成九真係會發生！」此時郭柏妍說：「 我係吳旺達嘅新娘嚟㗎！」吳偉豪即表示，日前拍了一場戲，都有提及過郭柏妍，她聽後非常興奮，更說：「吓！真係㗎？我好期待呀如果有機會嘅話，因為真係拍得好開心，我係吳旺達新娘呀，仲可唔可以返嚟呀？」

有觀眾希望《愛回家》結束前朱凌凌能找到真愛，他則叫網民許願，指劇組很會順應民意。（陳順禎攝）

（陳順禎攝）

（陳順禎攝）

（陳順禎攝）

（陳順禎攝）

（陳順禎攝）

（陳順禎攝）

（陳順禎攝）

.