戴祖儀空姐Look引網民遐想　自嘲被人遺忘歌手身份：一直都唔多歌

戴祖儀（Joey）近年在劇集方面表現亮眼，最近在《飛常日誌2》中的演出更是備受網民關注。不少觀眾大讚她在劇中的「空姐Look」非常吸睛，將她開朗鬼馬的特質發揮得淋漓盡致。從綜藝節目到劇集，戴祖儀的人氣節節上升，但隨之而來的，卻是不少人似乎漸漸忘記了她當初其實是「星夢歌手」出道。



戴祖儀今日（6月21日）出席拜神儀式。（陳順禎 攝）

戴祖儀着小短裙，好吸晴！（陳順禎 攝）

享受代入新角色 「空姐Look」獲激讚

提到觀眾對她空姐造型的喜愛，戴祖儀顯得相當雀躍。她表示自己一路以來嘗試過極大反差的角色，由《正義女神》的檢控官、《刑偵12》崩潰痛哭的受害者，到今次《飛常日誌2》中令人開心的空姐，她非常享受這種「不停代入新人物」的過程。不過，隨著劇集一套接一套，加上排山倒海的宣傳與客串工作，連她自己都笑言最近攰到「連機都冇時間打」，分秒必爭去爭取睡眠時間。

戴祖儀在《飛常日誌2》的空姐都唔錯！（劇照）

相信大家都好多戴祖儀唱多啲歌⋯⋯（截圖）

被遺忘的歌手初心？戴祖儀高呼：千祈唔好咁講

演藝事業忙碌，當被問到近幾年是否唱歌唱少了，戴祖儀毫不掩飾，直接大爆金句自嘲：「其實一直都唔多！」她笑言，可能因為最近較少推出音樂作品，反而令大家更掛念她唱歌，令她的歌手身份變得珍貴。

當記者順勢問到，未來會不會想趁着拍劇「唱多啲歌」時，戴祖儀卻立刻搞笑地大呼：「嘩！千祈唔好咁講！」她連忙解釋，自己絕對沒有放棄音樂：「劇可以keep住一路拍，歌都可以keep住一路出！」

戴祖儀自嘲不嬲嗰多歌。（陳順禎 攝）

戴祖儀着小短裙，好吸晴！（陳順禎 攝）

其實戴祖儀近年一直默默努力，更親自參與創作，交出《女神戀愛腦》、《由他》、《成長是個陷阱》等多首作品。她承諾未來會繼續寫歌並推出新作，希望大家在欣賞她百變的熒幕形象之餘，也能繼續支持她的音樂。