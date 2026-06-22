落選港姐溫思婷性感重演「蕃茄醬牛腩麵」　淡妝出鏡獲讚順眼好多

《2026香港小姐競選》日前舉行記者會，12位入圍佳麗名單固然成為焦點，但幾位落選佳麗的話題度一樣有增無減。除了因私人原因退選的吳倬希外，最受注目的莫過於25歲的「百萬網紅」溫思婷。她在早前泳裝見評判環節中，努力讀出粵語9音「番茄醬，牛腩麵」，獲讚有趣、可愛，甚至吸引了美籍港人棟篤笑藝人歐陽萬成（Jimmy O. Yang）拍片模仿惡搞。雖然她勇氣可嘉，但最終仍因為分數不足而未能成功晉級，遺憾落選。

溫思婷參加第一輪面試，被指是「翻版古佩玲」。 (資料圖片/葉志明攝)

溫思婷在第二輪面試時，被問到有網民質疑她疑整容，她淡定回應：「沒有。」 (資料圖片/葉志明攝)

拍片還原「面試現場」

溫思婷雖然止步港姐舞台，但卻意外在網上掀起話題。近日，她特別拍攝了一段短片上載至社交平台，坦言完全沒有想過自己的面試片「番茄醬，牛腩麵」會熱爆網絡。溫思婷更表示很多新粉絲都想她還原面試現場，所以她重新演繹一次當日的自我介紹。溫思婷用廣東話說道：「大家好，我係溫思婷。今年25歲，依家喺香港工作，做緊金融行業。我最鍾意旅遊、跳舞，依家最鍾意學習粵語。粵語好難，但我會加油㗎，請大家多多指教！」最後當然不少得：「番茄醬，牛腩麵！」相比起面試當日，溫思婷這次的廣東話發音明顯進步不少，足見她私底下下了不少苦工。

溫思婷在直播泳衣面試環節中，表現令人留下深刻印象。（娛樂新聞台截圖）

歐陽萬成惡搞溫思婷港姐面試片。（娛樂新聞台截圖）

網民評價兩極 淡妝背心Look意外吸睛

影片曝光後，隨即引來大批網民熱烈討論，不過反應兩極。有網民留言大讚她態度積極，給予鼓勵：「加油，粵語真係好難」、「勇氣值得支持。」、「願意俾心機學習粵語的人，都respect！睇得出好努力學習粵語9聲調，值得稱讚及鼓勵」；但同時亦有部分網民認為，既然打算參加港姐，就應該先學好廣東話才去面試，「你要是早就準備好了參選，粵語應該會很流利，就算不流利，也不會說成這樣，有用心準備的跟沒有用心準備真的很大差別。」

溫思婷近日拍片表示，沒想過自己的面試片會熱爆網絡。（IG截圖）

她笑指不少粉絲想聽她再次演繹「番茄醬牛腩麵」。（IG截圖）

除了廣東話發音成為焦點外，溫思婷在片中的衣著與妝容同樣引起討論。片中的她身穿一件低胸貼身小背心，將豐滿的上圍線條展露無遺，身材極具視覺衝擊。更難得的是，溫思婷這次僅以接近素顏的淡妝示人，一改以往在社交平台上被指「網紅樣」的強烈妝感。不少網民留言大讚：「你呢個樣靚好多」、「淡妝順眼自然好多。」

溫思婷直言廣東話很難，但她會努力。（IG截圖）

一睇就知講緊....「番茄醬，牛腩麵」。（IG截圖）