麥玲玲師傅神預測娛樂圈爆是非爭拗　老藝術家都不能倖免

玄學風水師傅麥玲玲（玲玲師傅）今日（6月21日）出席TVB《2026 特戰英豪倫敦大師賽》拜神儀式及錄影。玲玲師傅向來百足咁多爪，近日更為大型電競節目擔任嘉賓，以玄學角度（如參賽者生日、作賽吉時）分析賽局。雖然玲玲師傅轉數快兼瓣瓣掂，但她接受訪問時就自爆人生有兩大死穴——打機與跳舞，更搞笑憶述當年拍電影時，被C君狠批跳舞「低能」的爆笑往事！



玄學風水師傅麥玲玲（玲玲師傅）今日（6月21日）出席TVB《2026 特戰英豪倫敦大師賽》拜神儀式及錄影。（陳順禎 攝）

玄學風水師傅麥玲玲笑言自己一生有兩大死穴—打機與跳舞。（陳順禎 攝）

被C君笑跳舞低能

玲玲師傅笑言，自己成世人最弱的強項就是打機和跳舞，但上天是公平的，雖然肢體動作不協調，卻換來了超強的記憶力。「醫生話我個腦部發展，記講嘢同對白係最叻！你畀十頁、二十頁對白我都無問題，得㗎啦！」

玄學風水師傅麥玲玲（玲玲師傅）今日（6月21日）出席TVB《2026 特戰英豪倫敦大師賽》拜神儀式及錄影。（陳順禎 攝）

麥玲玲唔止係玄學師傅，仲可能係香港其中一個最多人認識嘅「Rapper」。（YouTube截圖）

提到跳舞的黑歷史，她回想起多年前拍攝短片《我愛香港》時，半夜三更被要求跳群舞，令她大呼救命。同場的C君見狀即毫不留情地笑她跳舞「低能」，更抵死教路：「你亂咁跳得㗎啦，反正群戲人哋睇你唔到！」連叻哥（陳百祥）看完她的舞姿，都忍不住叫她「不如返去睇風水」，令她哭笑不得。

玄學風水師傅麥玲玲笑言自己一生有兩大死穴—打機與跳舞。（陳順禎 攝）

是非星作祟 批算娛樂圈下半年多爭拗

雖然跳舞不是強項，但講到老本行玄學，玲玲師傅就十分擅長。談及近期娛樂圈的新聞，她直言早在去年推算今年運程時，已預料到娛樂圈會充滿風波：「今年『嗌交』嗰粒星，即係『三碧』是非星飛臨『兌宮』，兌宮本身代表以口搵食，所以我哋一早估計成個娛樂圈都會充滿住爭拗。」

麥玲玲補充，適逢今年是丙午年，加上踏入火氣最旺的月份，大家情緒會較為急進、脾氣忟憎，非常容易「着火」。她預測接下來可能還會有更多口舌之爭，特別是圈中女星，甚至連老藝術家都有機會因不同看法而捲入是非。

玄學風水師傅麥玲玲批算娛樂圈下半年多爭拗。（陳順禎 攝）

命帶「傷官」惹是非 自嘲好彩嫁得早

當記者問到麥玲玲師傅自己是否也屬圈中一分子、容易惹是非時，她大方承認自己命格「滿盤傷官」。她解釋「傷官」星代表才華與表達，是成就娛樂圈紅人的關鍵，但同時也伴隨着八卦與是非，更會影響感情運。玲玲姐最後發揮幽默本色自嘲：「娛樂圈女星搵到錢又紅，感情方面就更難些少，好彩我嫁得早，唔係都實冇人接手呀！」