馬國明聽《單車》憶亡父　嘆過往忽略父親節：佢出去搵錢好辛苦

無綫劇《飛常日誌II》今日（21日）在中環碼頭舉行Busking活動宣傳，適逢今日是父親節，主演之一的鍾柔美就唱出講父子情的《單車》（原唱：陳奕迅），歌頌父愛。劇集主角馬國明一向是圈中一等一孝順仔，然而去年底父親離世，馬國明與劉穎鏇接受《01娛樂》訪問時，都坦言聽到《單車》會感觸，他說：「我哋今朝喺化妝間嘅時候先提起呢樣嘢，話好似父親節永遠都冇乜人重視咁樣，好似大家都重視母親節，我就回想返以前細個其實我都係，因為你好細個嘅時候，keep住每一日都係媽咪照顧你，爸爸出咗去搵錢，你唔知，你見佢唔到，尤其是我以前我爹哋係輪班，因為佢做煤氣，可能有漏煤氣，佢凌晨兩三點都要出去做嘢，嗰時我都瞓咗覺，你唔知㗎嘛。到我而家大個先發覺，原來爹哋出去搵錢真係好辛苦，以前細個唔知，每日24小時對住我媽咪，大大下就知道，爹哋搵錢係好辛苦，大家真係要孝順爹哋。」他透露明天會回去陪母親，稍後會與太太湯洛雯及其家人食飯：「嚟緊都要同阿湯嘅爹哋媽咪食餐飯，因為父親節，亦都係阿湯個媽咪就嚟生日，我哋都會再食餐飯慶祝。」

（左起）張馳豪、陳建文、戴祖儀、劉穎鏇、馬國明、監製陳耀全、吳偉豪、郭柏妍、朱敏瀚、徐榮、鍾柔美在中環碼頭出席《飛常日誌II》宣傳活動。（陳順禎攝）

中午時份在戶外舉行劇集宣傳活動，馬明熱到成件衫濕晒！（陳順禎攝）

適逢今日是父親節，鍾柔美就唱出講父子情的《單車》，然而圈中孝順仔馬國明去年底父親離世，他與劉穎鏇接受《01娛樂》訪問時，都坦言聽到《單車》會感觸，他說：「好似父親節永遠都冇乜人重視咁樣，好似大家都重視母親節。」（陳順禎攝）

馬國明有不少fans。（陳順禎攝）

劉穎鏇親民走近圍觀人士。（陳順禎攝）

劉穎鏇大騷語言能力 被問能否接受姊弟戀：個樣唔似細好多都冇所謂

講到劇集中，劉穎鏇一出場已大曬超強語言能力，包括英文、普通話和日文，她說：「嗰陣時都難㗎，同埋都好驚，但係因為我哋劇組監製好好，已經預早搵咗啲同事，錄咗啲音俾我，我就有標準嘅錄音可以不停跟住佢嚟背，幫咗我好多。（記者：日文係完全聽唔出你本身唔識。）真㗎？多謝你呀！」馬明亦表示：「我以為你識日文添喎，嗰場戲真係。」問到現時是否還記得那段日文對白，她笑說：「我淨係記得wareware wa（我々は）。」並已忘記其意思，只記得大概是些客套話。劇中她被周嘉洛猛烈追求，但劉穎鏇只當對方弟弟，更叫對方「小朋友」，馬明就說：「都唔係㗎，睇你鍾唔鍾意啦，睇你戲入面鍾唔鍾意，有啲女仔可能鍾意啲，唔介意男仔細過佢少少，都得嘅，睇你介唔介意。」現實中劉穎鏇未試過被「弟弟」追求，馬明問她能否接受，她說：「如果個樣唔似細好多，都冇乜所謂。」馬明即謂：「即係最緊要係外表！」

劇中劉穎鏇被周嘉洛力追，現實中她卻未試過被「弟弟」追求，馬明問她能否接受，她說：「如果個樣唔似細好多，都冇乜所謂。」馬明即謂：「即係最緊要係外表！」（陳順禎攝）

曹永廉開騷失聲 馬國明侷住頂上：要衰咪三個一齊衰

日前馬明、蕭正楠、曹永廉去美國洛杉磯開騷，但阿廉竟突然在開場前失聲，馬明要臨時頂上，他表示：「係呀，佢無啦啦失咗聲！好大鑊！成個show開始之前佢失咗聲。冇改rundown呀，我同阿蕭幫佢頂囉，估唔到我都要幫佢頂，我唱歌唔係叻㗎嘛。」他透露事前冇綵排過對方solo的部份，幸好自己有聽過相關曲目，他憶述：「我當時嘅心態就係，三個人一齊嚟開show，要衰咪三個一齊衰，又估唔到反應咁好！嗰part突然間好有兄弟情，因為阿廉唱唔到，阿蕭同佢一齊唱，我後尾再走埋出去同佢一齊唱，之後全場一齊同佢一齊唱。突然間……而家反而成個show最好氣氛喺嗰度，所以有時真係塞翁失馬焉知非福，而家阿廉又紅咗！」他指阿廉出發前已經抱恙，綵排時還能出聲，但正式演出時卻失聲，不過現時已痊癒七、八成。

日前馬明、蕭正楠、曹永廉去美國洛杉磯開騷，但阿廉竟突然在開場前失聲，馬明要臨時頂上，他表示：「係呀，佢無啦啦失咗聲！好大鑊！成個show開始之前佢失咗聲。冇改rundown呀，我同阿蕭幫佢頂囉，估唔到我都要幫佢頂，我唱歌唔係叻㗎嘛。」

馬明抱住「要衰咪三個一齊衰」的心態頂硬上，結果觀眾卻很好氣氛，覺得很有兄弟情。（陳順禎攝）

劉穎鏇參加明星籃球賽 興奮與前國家隊隊長楊力維組隊

三位人夫又一起拍片，指冇太太陪伴很不開心，但網民就笑言唔相信，馬明解釋：「我嘅表情就係真嘅，阿蕭嘅表情呢……我就唔知係咪啦，阿蕭同阿廉我都唔知係唔係，我就係真嘅。」不過他認為無論如何，三個好朋友一同去海外出show，都是很開心的事，又可以搵真銀，舒服過拍戲，三個合拍又好傾，所以整個旅程都很開心。

至於劉穎鏇，她日前去茂名參加明星籃球賽，表示很興奮，能跟前國家隊隊長楊力維組隊，她說：「我好開心呀，今次有第一次去茂名，去到好多現場觀眾、好熱鬧，我哋好慶幸可以有中國國家隊嘅其中一個成員楊力維同我哋一齊打，所以嗰件事係好開心，同埋大家都好合拍！」馬明更表示：「我聽講你打得叻過啲男同事！」劉穎鏇則謙稱是大家禮讓而已，而她亦未發揮到100%水準。問馬明有否打開波，他說：「我淨係對踢波有興趣，籃球我真係唔識打。小學一年班嘅時候掂過，因為我小學一、二年班就開始接觸籃球同足球，但我好快就揀咗足球，小學一年班之後就冇掂過籃球。」

劉穎鏇日前去茂名參加明星籃球賽，她表示很興奮，能跟前國家隊隊長楊力維組隊。（Instagram：itstiffanylau）