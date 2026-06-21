阿Mo父親節憶亡父　透露要8個人的力量才等於爸爸一個人的付出

今日（21日）是父親節，亦是MIRROR演唱會傷者李啟言（阿Mo）首個失去父親的父親節，其父李盛林牧師於上月病逝。阿Mo今日（21日）透過家人代筆發出第185封代禱信，標題為「放下悲傷、重新出發」，當中他提及到首個沒有父親的父親節感受。阿Mo首先感恩在爸爸安息禮當天，神為阿Mo預備一位好友陪伴在側，而醫療團隊也送來鮮花安慰鼓勵：「讓他的情緒得以穩定。」

阿Mo哥哥難掩哀傷手捧父親遺照登靈車。（葉志明攝）

阿Mo首個父親缺席的父親節

阿Mo在信中表示「這個六月迎來了爸爸缺席的第一個父親節」，他形容父親對家人的愛毫無保留：「看著身邊空了的位置，思念與淚水難免湧上心頭。但感謝主給我們全家極大的安慰：知道此時此刻，Mo 爸已經在天家與天父一起。他對我們毫無保留的愛，正是天父愛的延伸，也成為我們繼續走下去的最大力量。」

阿Mo在信中表示「這個六月迎來了爸爸缺席的第一個父親節」。（IG@momo.lky）

父親留下的愛 要八個人才能承接到

而父親留下的愛，竟然要八個人才能承接到父親所做，所以他讚父親是一個「Super-Dad」：「爸爸一個人所承擔和付出的，實在遠超我們所能想像。如今，媽媽、哥哥、姊姊、大嫂、姐夫等家人，竟然要集合八個人的力量，才能把爸爸過去為我所做的事承接過來。」他更表示見到自己軟弱與限制會感到害怕，更用聖經自勉：「『我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得最剛強。』爸爸留下的信仰榜樣覆庇著我們，深信主也必使我們這群『新子粒』（一粒麥子死了結出的『子粒』）剛強壯膽。」

父親留下的愛，要八個人才能承接到。（羅乃萱Facebook圖片）

Mo因為體力透支而取消康復治療訓練

之前阿Mo因為哀傷而體力透支，更需要取消康復治療訓練，但他現今已經「擦乾眼淚」，重新恢復每天復健訓練：「這星期已經開始重新恢復每天的正常訓練：早上進行兩至三小時的全身復健運動；下午進行兩小時的晶片驅動手部活動，再一次全力強化手臂的肌肉。 現在的目標，是讓手部能通過上臂的力量移動小物件如小網球。雖然每一次挪動都需要耗盡全身的力氣，但這『繼續上路』的決心充分地讓我堅持下去。」

阿Mo持續訓練駕馭電動輪椅，如今甚至能熟練穿行於狹窄通道和出入電梯，重獲行動自由的感覺也讓他逐步擺脫長時間受限的壓抑。(ig@momo.lky)

對於早前區域法院就阿Mo的工傷索償，裁定他得勝並可獲賠償629.1萬港元：「感謝神讓法庭的審訊得勝，讓公義得著彰顯。然而，眼前的法律程序之路依然漫長，充滿阻礙和挑戰。公義的爭取、身體的復原，就如同汪汪紅海不易跨越。但我深信，主比我面對的紅海還要大，祂必帶領我和家人團隊在安穩中展翅飛越。」代禱信亦透露阿Mo的最新康復進展，治療師發現阿Mo有部份上肢的肌肉力量反而增加了，特別是肩膊以下的三角肌群以及二頭肌：「以致晶片的程式需要再調整，如果這些肌肉的活動能力能夠繼續強化下去，對於抬起前臂甚至整個手臂都十分有幫助。」