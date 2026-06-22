徐榮想葡萄牙捧世界盃圓C朗夢　理解其表現被踩：年紀係好大問題

徐榮昨日（21日）出席無綫劇《飛常日誌II》宣傳，劇中他主要對手是飾演他弟弟的吳偉豪，對方由Airfield的學徒升至正式操作員，同樣地徐榮亦升了職，二人感情更深厚：「我同佢默契係好咗好多，因為好多嘢我唔使點講，Ricco已經知點做，我講緊工作上，呢個係最能夠表達我哋更加感情深咗嘅一個原因。」問他覺得二人相處似兄弟還是父子，他笑笑說：「實質年紀生唔生得出呢？我生得佢出都唔奇，但係我哋上一輯有個共同爸爸，就係大強哥（吳大強），變咗我同佢感覺都係似兄弟多，但係我喺處理上我有少少似爸爸，好關心佢嘅愛情，好擔心因為佢嘅職業嘅原因，配唔起女朋友，我做呢方面有少少爸爸嘅做法。」

（左起）張馳豪、陳建文、戴祖儀、劉穎鏇、馬國明、監製陳耀全、吳偉豪、郭柏妍、朱敏瀚、徐榮、鍾柔美在中環碼頭出席《飛常日誌II》宣傳活動。（陳順禎攝）

徐榮在活動上與其他演員合照留念。（陳順禎攝）

徐榮認為在《飛行日誌II》中，自己與弟弟吳偉豪表現更有默契。（陳順禎攝）

父親節冇時間與兒子睇世界盃 直覺阿根廷有機冧莊

講到活動當日是父親節，問徐榮收工後是否跟家人慶祝，他透露做完活動已要馬上去內地工作，不過昨日早上已收到女兒送的父親節卡和禮物，他已覺得收貨，至於兒子則暫時未有表示。徐榮的兒子是港超聯球員，問到兩父子有沒有一齊睇波，他表示因為開工，而且球賽都在香港時間深夜舉行，所以不能追看，目前只睇了一兩場，希望八強時有時間睇。至於睇好哪一隊，徐榮說自己沒有特別貼哪一隊，不過認為阿根廷可能冧莊：「我有睇阿根廷果場，美斯自己入三球嗰場，我自己覺得……雖然一換咗佢之後就冇波入，但係只要美斯在場，我覺得阿根廷今年係有機會冧莊，唔知點解。但係我又想C朗，佢應該係最後一屆，我希望葡萄牙可以試下攞，等兩個球王都有一個完美結局。」

徐榮因工作忙未有太多時間睇波，也沒有特別貼哪一隊，不過認為阿根廷可能冧莊：「美斯自己入三球嗰場，我覺得雖然一換咗佢之後就冇波入，但係只要美斯在場，我覺得阿根廷今年係有機會冧莊，唔知點解。但係我又想C朗，佢應該係最後一屆，我希望葡萄牙可以試下攞，等兩個球王都有一個完美結局。」（陳順禎攝）

C朗表現被踩 徐榮嘆年紀確實影響表現

上一場葡萄牙對剛果民主共和國，和波收場，但C朗的表現被批評，就連袁文傑都毫不留情指C朗表現低分，有他形同打少個，徐榮雖然沒睇該場，但都略有聽聞C朗表現一般般，作為明星足球隊成員的他就說：「踢波係咁樣，因為比賽，未必即刻可以進入狀態，希望佢可以盡力搵返狀態，帶領住葡萄牙，攞到好成績！」問他覺得會否因為C朗已年屆41歲，體力上未必支持到踢足90分鐘，他身同感受：「絕對！因為我自己有踢波，唉，以前可以爆幾段都冇問題，而家爆一段返嚟喺後面抖好耐，做下防守，冇得助攻咁樣，年紀係好大問題！」

講到C朗上一場表現被狠批，徐榮希望對方早日回復狀態，當問到會否覺得對方體力無法支撐90分鐘，他身同感受：「絕對！因為我自己有踢波，唉，以前可以爆幾段都冇問題，而家爆一段返嚟喺後面抖好耐，做下防守，冇得助攻咁樣，年紀係好大問題！」（陳順禎攝）

簡慕華貼流淚相惹網民憂心 徐榮稍後會問候：大家都唔easy

此外，近日好友簡慕華在社交平台貼了一張流淚相，不少藝人好友及網民都有留言問候，徐榮指自己都有留意到，但因為前一晚才回港，未有時間關心對方，之後會找簡慕華，希望她沒事。他透露上次見面是打Pickleball，對方情緒沒異樣，又讚簡慕華很勤力，不斷鑽研球技，已是球手級。對方在帖文中寫住：「It’s not always easy, but that’s life.」徐榮就表示：「咁呢兩句好正常，我哋大家都生活唔easy呀，life唔easy呀，生活都好辛苦，大家都係做嘢搵食，佢可能……唔知呢，有感而發突然間，我問一問佢先！」

簡慕華突Po半邊臉落淚相，神情哀傷。（IG@kmw_r）