向佑與父母徹底斷聯數月向太主動破冰送祝福　母子和解歸功於向佐

向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐及向佑，長子向佐入行多年，近年憑破格女裝打扮成功出位，但向華強夫婦卻甚少提及細仔向佑。年初向華強透露資產將交由家族信托基金管理，並由大兒媳郭碧婷管理，此舉行引發向佑強烈不滿，指責父母偏心。相隔幾個月，向太公開怒轟年上女友帶壞向佑，向太更「拉黑」了向佑，兩母子關係降至冰點，令「向佑與向太向華強已徹底斷聯」登上微博熱搜，再令家族不和成為網民焦點。

向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐及向佑。（微博@向佐）

向太曾拍片表示向佑無法成才。（影片截圖）

向佑被向太刪除微信徹底斷聯

向氏家族的家庭關係一直備受外界關注，而「向佑與向太向華強已徹底斷聯」登上微博熱搜，令家族不和成為網民焦點。事源向佐近日在節目《言外之易》中接受訪問時，向主持人透露了母親向太刪除了弟弟向佑弟弟向佑微信，雙方已經徹底斷聯。向佐對於弟弟的處境感到擔憂，並表達了自己的困惑，他直言父母對自己是無條件的愛，而對弟弟向佑卻不是，而這種不公平對作為受益者的向佐感到難以接受，並強調自己和弟弟關系很好：「我很愛我弟弟，寧願分給他一半，但這不是我能決定的。」

向佐及向佑的關係一直都很好。（heungjacky@IG圖片）

向太主動破冰 向佑以4字回應

當外界以為家庭關係已經冇彎轉，事情卻出現轉機。在向佐的訪問內容發酵了不久後，向太主動打破了數月的斷聯，昨日（21日）在向佑早前發布的慶生視頻評論區中，公開留言送上祝福：「生日快樂 希望你奔4的大人了，長點心吧！鍛煉運氣的方法，就是翻轉過去生命歷程中的負面經驗，進而消除無意識世界裡的負面想法。這個建議並不是要你責備自己，而是為了幫助自己找出原因，以便獲得進一步的成長。換句話說就是，接受原因出在自己身上，才能覺察自己在成長中遇到怎樣的問題，也才能夠成為更好的自己。做父母的都想兒子踏踏實實的做個正能量的健康好人夠了！共勉之……」向太主動送祝福，向佑亦以「想你愛你❤️」4字回應，兩母子迎來破冰。

向太主動破冰。（抖音截圖）

向太向佑和解歸功於向佐

向佐在訪問中首次深度剖白家庭心結，直言不認同父母對待兩兄弟截然不同的態度，亦表現出對父母及弟弟向佑的愛，父母的公開譴責變相造成弟弟被「全網封殺」，令向佑很難找到工作。有大批網民認為母親跟弟弟終於和解，向佐擔起了重要調解角色，更對他明顯改觀：「以前覺得他就是個二代，沒想到他這麼有擔當」、「這場母子破冰的關鍵真的是向佐」、「越來越優秀」。