碧咸父親節曬與大仔Brooklyn合照盼和好　網民心痛沒放棄愛著兒子

萬人迷碧咸（David Beckham）大仔Brooklyn年初發聲明公開數落父母兼洗紋身割席後，近日細妹Harper上門探Brooklyn慘摸門釘後，Brooklyn竟指父母精心設局做騷，其後更疑似在一則世界盃廣告中拿與父母關係破裂開玩笑，令家變再度升級。

碧咸早前正式在荷里活星光大道留名，全家總動員前來力撐獨欠Brooklyn。（IG/@davidbeckham）

Brooklyn前日在IG分享一則與2026年世界盃相關的廣告，疑似拿與父母關係破裂開玩笑，被網民狠批低劣廉價。（IG圖片）

碧咸父親節曬與大仔Brooklyn溫馨合照

昨日（21日）適逢父親節，「萬人迷」碧咸（David Beckham）在社交平台除了分享與父親的童年合照之外，亦特別分享子女們的童年照及與Brooklyn的溫馨合照，並留言祝全球父親父親節快樂：「當爸爸是我最重要的工作…我愛你們所有人，也感謝媽媽@victoriabeckham 給了我美麗的家庭🩷祝全世界的爸爸們父親節快樂🩷」。

儘管被大仔Brooklyn割席，但碧咸依然繼續分享溫馨合照盼望兩人能和好。（IG圖片）

碧咸曬出四子女的童年可愛照片。（IG圖片）

碧咸在帖文中表示當爸爸是自己最重要的工作。（IG圖片）

碧咸對非常愛錫子女。（IG圖片）

碧咸與Cruz。（IG圖片）

碧咸與兒子Romeo。（IG圖片）

網民心痛碧咸沒放棄與Brooklyn和好

有大批網民看到帖文後都留言送上祝福，更有不少人都心痛碧咸作為父親的難處：「真讓人難過，他甚至沒有忽略Brooklyn，還給了他一張和爸爸的合照，這太讓人心碎了😢我敢肯定他們倆今天都很難過🥺」、「拜託 Brooklyn 你只有一個父親」、「世上沒有完美的父母，但父母的愛永遠是完美的🙌❤️」、「你是一個好爸爸」。