Tyson Yoshi嚴格飲食習慣曾令太太都頂唔順：佢係嬲嘅

Tyson Yoshi（程浚彥）上周現身全港最大規模的24小時連鎖健身品牌 24/7 FITNESS 的8週年晚會，並擔任壓軸表演嘉賓。向來以健碩身形著稱的他，在接受訪問時大談自己的健身血淚史 、嚴格的飲食管理，以及如何在演藝工作與個人生活中取得平衡。

Tyson Yosh上周出席24/7 FITNESS 的8週年晚會，大受現場觀眾歡迎。（葉子明 攝影）

中學因體型遭歧視 誤打誤撞開展健身之路

Tyson Yoshi 擁有令人羨慕的完美線條，但他透露這並非一朝一夕的事，而是維持了多年的習慣。他笑言，當初接觸健身完全是個意外：「中學嗰陣，嗰時喺英國打欖球，畀人嫌太細隻，跟住就畀人推咗去做Gym。」沒想到這一推，便讓他與健身結下不解之緣。他坦言，從中學至今從未停止過訓練：「其實由中學開始到現家無停過，唯一一樣堅持咁耐嘅嘢，真係做Gym。」

Tyson Yoshi表示因為自己的飲食習慣，曾經與太太Christy吵架，但最後得到太太的體諒。

嚴格戒口4年 曾因「儀式感」與另一半起爭執

要維持極致的身形，除了瘋狂操練，飲食控制更是關鍵。Tyson Yoshi 透露自己已經維持了近4年的嚴格飲食管理，每星期只有一餐可以稍微放縱。被問到身邊的人會否覺得他太嚴苛，他笑指另一半一開始確實很不習慣：「開頭一齊，我先開始想進行呢一個咁樣嘅飲食，佢係嬲嘅，因為佢好注重儀式感。但係呢，慢慢佢見我咁堅持、見我唔係玩玩吓，佢都明白我點解要咁做，跟住就開始佢都接受咗。現家都一齊食嘅，但佢食佢嘅，我食我自創嘅。」

Tyson Yoshi一星期有一日可以稍微放鬆飲食，更加可以打邊爐但要帶埋個鎊去食。（葉子明攝影）

帶個鎊去打邊爐

他補充，雖然平時應酬或與朋友聚會時會盡量配合，例如吃火鍋時只吃清湯和牛肉，他說：「打邊爐其實可以嘅，清湯底咁囉，然後我會帶埋個磅去量，即系量嗰啲牛肉，因為我餐單入面其中一餐系牛肉，所以打邊爐嘅時候我就可以食牛肉，都可以enjoy嘅 但系要揀囉。」

「甚至乎其實平時有啲好重要嘅meeting，夜晚要食飯嘅，我都可以去，但我會問『介唔介意揀間西餐呢？』咁我可以鋸扒，朋友都慣咗㗎喇⋯⋯我成日約佢朋友飲咖啡，晏晝飲咖啡，所有social嘅時間全部擺曬晏晝，飲咖啡就係最好，因為我剩係飲齋啡，咁朋友就可以食其他嘢，大家都舒服（咁節制飲食，有冇曾經想放棄？)冇呀 因為我唔覺辛苦，唔覺辛苦你就唔會覺得系要放棄，因為咁樣亦比較健康，你話如果有日回歸放肆任食，可能唔做呢行嗰陣囉。」