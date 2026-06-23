Tyson Yoshi用生命硬接負評 健身有助遠離社交平台：㩒唔到手機

Tyson Yoshi早前出席24/7 fitness 8周年酒會，期間他接受《香港01》專訪，除了分享自己的飲食習慣外，亦分享他對網上的haters及人生計劃，原來健身有助他遠離社交媒體，面對網絡上的負面評論，他直言現時已學會坦然面對：「無嘢啊，用呢個生命夾硬接佢囉，接得耐就慣咗，就發現無嘢，（但會唔會叫自己唔好咁燥底？）會嘅，尤其而家三字頭之後，雖然咁講，但近排都瀨唔少嘢，但好啲㗎喇，而家就social media 唔玩咁多，反而專注現實生活，所以點解去做gym?因為你㩒唔到手機，而家鍾意埋玩兩個轆（電單車），要更加focus，會放低嗰個世界一陣間，如果你現實生活好豐富，你就唔會咁在意上面啲嘢。」

Tyson Yoshi早前出席全港最大規模的24小時連鎖健身品牌 24/7 FITNESS 的8週年晚會，並擔任壓軸表演嘉賓。（葉志明攝）

目前，Tyson Yoshi 依然保持一星期7天都有運動的習慣，當中5天做重力訓練、5天做帶氧運動。他坦言，即使工作再忙、甚至連續工作12個小時，他也會在開工前完成訓練：「有時狀態唔好、無力，都唔會逼自己去到咁狠，但都一定會落去郁吓。」

Tyson Yoshi與太太積「造人」。（葉子明 攝影）

為自己定好「降落」期限

不知不覺已入行8年的 Tyson Yoshi，被問到可曾想過放棄演藝之路，他表示從未想過，但坦言心中有一個「降落」的期限：「我有諗過一個期限，呢個圈嘅人好鍾意諗點樣起飛，起飛之後，個個就會鍾意諗點樣繼續飛；但我自己反而係諗幾時降落，無可能一路咁樣落去。」他亦透露現時正努力與另一半籌備生小朋友，希望能盡快傳出好消息。「而家係努力緊，最好係ASAP，始終老婆同我同年，我就仲急過佢，當然佢都想要小朋友。」

最後，對於有志投身音樂或創立個人品牌的年輕人，Tyson Yoshi 留下了真誠的建議：「真係要鍾意嗰件事先得，人哋睇得出㗎嘛，你唔Enjoy，人哋點樣去鍾意你嘅製成品、或者你嘅創作，甚至你呢個人本身？最緊要你鍾意自己做緊嘅嘢、Proud of自豪自己做緊嘅嘢，同埋信自己，唔好諗住賺大錢，基本上維持到先，跟住之後你專注嗰件事，果實就會嚟。」