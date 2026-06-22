鄭俊弘曝光天使仔仔最新狀況彈唱慶父親節　網民嘆心酸讚：很偉大

歌手何雁詩與老公鄭俊弘2020年結婚後，迎來了寶貝兒子鄭讚廷（Asher），一家三口生活美滿。可惜讚廷出生後不久被確診患有罕見遺傳病「天使綜合症」，在語言、活動能力及智力發展上，面臨遲緩的挑戰，何雁詩和鄭俊弘不離不棄用心照顧讚廷，更帶他到美國接受治療，轉眼讚廷上月已4歲了。昨日（21日）是父親節，鄭俊弘於社交網分享一段與仔仔一齊彈琴慶節片段，曝光兒子最新狀況，亦令網民不禁嘆心酸：「很偉大！」

何雁詩與老公鄭俊弘及兒子鄭讚廷（Asher）。（IG：@fredcheng83）

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘的兒子鄭讚廷（Asher）已經3歲。（IG：@fredcheng83）

鄭俊弘與天使仔仔慶父親節令網民動容

鄭俊弘日前在抖音分享一段與兒子一起彈唱《單車》的片段，片段中讚廷坐在爸爸懷中，鄭俊弘彈唱期間，仔仔不安份地扭來扭去，更大力拍打鋼琴，令鄭俊弘彈得不甚順利，但鄭俊弘依然笑笑口，十分有耐心，唱完了《單車》的副歌。而仔仔不時攬向爸爸，父子關係親密，相信鄭俊弘平時一定付出大量時間心力照顧仔仔。

何雁詩鄭俊弘囝囝ASHER上學兩星期適應得相當好。（IG：@youcanfly_asher）

鄭俊弘發文：「父親節快樂 育兒路很長，但我相信，每一份付出，都在孩子生命裏閃閃發光。請繼續帶着這份力量，溫柔且堅定地走下去吧。各位 父親節快樂！Asher，爸爸愛你！」有網民激讚鄭俊弘樂觀又偉大，「很樂觀的爸爸，養育特殊小朋友的辛苦心酸我們無法體會，但是真的很偉大！加油！」

鄭俊弘與天使仔仔一齊彈唱《單車》。（抖音）

仔仔不安份地扭來扭去。（抖音）

兒子狂拍打鋼琴，鄭俊弘如無事人笑笑繼續彈唱。（抖音）