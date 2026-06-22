何寶榮逝世｜姐夫原來係李國麟　外甥女李沅沅發文：不會再有痛苦

王家衛電影團隊其中一位攝影師何寶榮，於昨日（6月21日）在太太曼儀和家人陪伴下，安詳離世，令人婉惜。

王家衛團隊的攝影師何寶榮，昨日（21/6）安祥離世。（網頁截圖）

真名變成《春光乍洩》角色名

1997年，王家衛拍攝經典愛情故事《春光乍洩》，因為興之所致，以劇組兩位攝影助理的名字，何寶榮和黎耀輝，分別成為張國榮及梁朝偉的名字，令二人的名字無意間成為經典的電影角色名，而戲中何寶榮一句︰「黎耀輝，不如我哋由頭嚟過。」更成了絕響。至於為何自己的名字，會用作成為張國榮在《春光乍洩》的角色名？《香港01》在2018年時，曾訪問過何寶榮，原來當時一直不知道自己的名字被王家衛「睇中」！何寶榮︰「我一直都唔知佢用，直至去到片場，聽到梁朝偉嗌︰『何寶榮！』我仲問咩事？原來唔係嗌我，當時先知我同黎耀輝個名俾導演用嚟做角色名。」

當時為電影擔任攝影助理的何寶榮，其名字被王家衛用在張國榮的角色上。（《春光乍洩》劇照）

何寶榮姐夫係李國麟

除了這個典故為人熟悉，原來何寶榮與金牌綠葉李國麟亦有關係。今日李國麟的女兒在社交平台發文：「我的舅舅，電影攝影師何寶榮，在我媽媽和其他親人的陪同下睡著了，永遠都不會再有痛苦了。遺憾我和爸爸在外地工作趕不回去。很多人以為我入行的原因只因為我爸爸是演員，不知道其實也有我舅舅的原因。可惜我們還沒有一起合作的機會。沒關係！哪天再重聚，等我把演技磨練好了，我們到時候再拍！舅舅，好好休息，下次見！ #王家衛電影攝影師何寶榮」。

而父親李國麟亦有發文：「昨天我的小舅子，電影攝影師何寶榮，在我太太和家人的陪同下安祥離世。感謝你對香港電影的貢獻，最重要的是感謝你對我太太和女兒的照顧和愛。我們一家人會永遠記得你的笑聲，好好安息！」

外甥女李沅沅發文悼念。（抖音＠李沅沅）

何寶榮姐夫原來係李國麟。（抖音＠李沅沅）

何寶榮姐夫原來係李國麟。（抖音＠李沅沅）

李沅沅同何寶榮感情好好。（抖音＠李沅沅）

李沅沅同何寶榮感情好好。（抖音＠李沅沅）