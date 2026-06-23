張致恒親解窮仍狂生四個有原因　激罕多謝雯雯：鍾意做人有壓力

現年41歲的前男團Boy'z成員張致恒（Steven）與老婆雯雯育有四子，近年不時在網上被雯雯數臭，再加上債務及感情問題，形象大插水，一度被網民封為「負評王」。自去年起他放下藝人身段，轉行做搬運工人，多次被網民野生捕獲「大汗疊細汗」送貨，自力更生的形象令風評開始有起色，張致恒亦分享二子患有過度活躍及自閉症，需要照顧一生，令人心酸。兩人即使欠債下亦生過不停，日前張致恒受訪親解狂生有家族原因，更激罕多謝太太。

張致恒2019年與太太區燕雯（雯雯）結婚後，先後誕下4名兒子。(ig@stevencheung)

張致恒相當痛錫幾名兒子。（IG：@Stevencheung）

張致恒曬肌肉。（IG@stevencheung）

張致恒欠債仍生養四子女親解原因

張致恒近日接受內地平台訪問，他先談到當初被迫退圈，「我係好唔開心。」但張致恒很樂觀，他說：「人係需要向前行，一直望住後面，永遠都無辦法向前跑。」張致恒分享現在生活規律，6點半出門口，下午6點收工，晚上9點上床睡覺。張致恒坦言不想再捱夜有黑眼圈，他又多謝雯雯，「我都要多謝我老婆，大部分都係由佢控制。」他指：「係辛苦、大壓力，但無我鍾意做人有呢種壓力，如果唔係我覺得枉過此生。」

說到生養眾多仔女，張致恒解釋：「我係中國傳統思想，屋企一定要熱鬧，屋企多啲人，起碼有事嘅時候可以多對手。」

張致恒與雯雯一家六口外出，為大仔張天寶慶祝5歲生日。（IG：@stevencheung）

張致恒與雯雯大仔張天寶5歲生日。（IG：@stevencheung）

張致恒二子患過度活躍加自閉症

張致恒曾在近日訪問提到，他指二子湊得最辛苦，因其患有過度活躍加自閉症。他憶述二子出世時腸胃已不好，每晚要孭住他才肯瞓，「我係企喺度瞓，有時就坐喺梳化佢就孭住喺心口咁樣瞓，因為佢個肚成日都唔舒服去唔到便便，所以有時要幫佢按摩要屙到為止，佢一瞓低呢就喊，就會瞓唔到覺。」二子現時已將近5歲，但依然不會說話、不會表達自己，情緒亦難以控制。張致恒表示：「5歲未識講嘢......而家仲更加辛苦，因為佢嘅情緒好難控制到。尤其佢一唔咬住個奶嘴呢就會發爛渣，就會周圍掉嘢可能會打人。」

張致恒帶二子出街更要面對別人的奇異眼光，他分享道：「好似今朝早我帶佢返學佢咬住個奶嘴，有個婆婆，同伯伯上巴士，佢望住『Jip』一聲，都唔知點樣做人阿爸嘅，咁大個仲畀奶嘴佢食，咁我個心係嬲嘅，人哋唔明白你小朋友係點樣。」

張致恒激罕多謝老婆。（抖音）

張致恒指做人鍾意有壓力。（抖音）

張致恒解釋因中國傳統思想鍾意屋企多人，所以生養眾多，（抖音）

張致恒認為有事起碼多個人幫手。（抖音）

張致恒與雯雯每隔幾日就會上新聞。（IG：@ugly__mama）