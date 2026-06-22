陳凱琳感恩能入《浪姐7》總決賽　參與有不同體驗：冇嘢比TVB辛苦

藝人陳凱琳（Grace）今日（22日）下午現身品牌活動時，以粉色低胸裙現身，仙氣滿滿。適逢明天（23日）生日，有大批粉絲準備了蛋糕為陳凱琳預祝生日，更即場大唱生日歌。

陳凱琳以粉色低胸裙現身，仙氣滿滿。（關穎賢攝）

陳凱琳今日（22日）下午現身品牌活動。（關穎賢攝）

有大批粉絲準備了蛋糕為陳凱琳預祝生日，更即場大唱生日歌。（關穎賢攝）

陳凱琳感恩能走到《浪姐7》總決賽

接受訪問時，陳凱琳透露今早才由長沙乘搭高鐵回港，未能趕及慶祝父親節，但早前回港時已買定賀卡給3位兒子，寫下心意給老公鄭嘉穎提前慶祝，而今次回港休息2天過生日便要返回內地工作。提到參與內地綜藝真人騷《乘風2026》（浪姐7）成功以第23名晉身決賽，陳凱琳表示：「一直都好險，冇一刻覺得自己係安全，行到總決賽對我嚟唔簡單，我本身對唱歌跳舞都唔係一個專業嘅人，行到呢個位好感恩，希望除咗別人之外，自己都可以睇到自己嘅付出。」她續指過程中很累，始終時間好長，但不會形容辛苦，因為很享受整個過程。

陳凱琳感恩能走到《浪姐7》總決賽。（關穎賢攝）

陳凱琳認沒夠自信

問到經過《浪姐7》之後，可有在唱歌跳舞方面更有自信，陳凱琳坦言：「多咗裡面嘅勇氣，覺得自己自信仲係爭少少，因為每一次都會好驚出錯同埋有瑕疵，雖然分數可能未必高，但係分數唔係最重要，最重要係踏出舞台做呢件事。」提到兒子都有留意自己的演出，陳凱琳想讓孩子知道結果不重要，最緊要踏出嘗試的一步，希望能以自身經驗來讓孩子知道就算不是第一名都要繼續努力，陳凱琳很感激老公鄭嘉穎在這段時間照顧三個兒子，亦在參與《浪姐7》時給予鼓勵。

問到可會夫妻檔賺錢，陳凱琳表示暫時不會，因為都要以家庭行先，如果兩人齊齊工作就比較難兼顧屋企。（關穎賢攝）

陳凱琳笑指拍綜藝冇TVB咁辛苦

問到今次參與《浪姐7》拍攝是否很辛苦，與過往在TVB拍攝可有什麼分別時，陳凱琳笑言：「可唔可以咁講呢？我諗冇一樣嘢可以比TVB更辛苦、更長時間，因為TVB嗰時我好新，我當時啱啱返嚟香港，講廣東話都未講得好正嘅時候就入劇組。當然綜藝係做返自己係舒服啲嘅，去投入角色背台詞跟住要演一場戲，係有一種唔同嘅體驗。咁但係你話隔咗咁多年，喺一個舒適嘅地方喺屋企自己拍攝同呢個地方係相當之唔同。」至於講到參與節目後在內地人氣急升，人氣是否比老公強勁，陳凱琳笑言：「唔會，最緊要呢件事俾大家睇到我係一個獨立個體，每個人都需要個人嘅身份，旁邊嘅人支持都好重要，我亦都係鄭嘉穎老婆，呢個都係我身份之一。」