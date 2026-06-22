袁詠儀成功助方媛融入　余香凝哽咽講施可瑩：佢留下嘅回憶係永遠

由伍健雄監製、吳家偉執導的電影《慾望寄生》今日（22日）舉行開鏡拜神儀式，今次陣容有雙影后袁詠儀（靚靚）、余香凝（Jennifer），以及視后李佳芯等。靚靚及Jennifer一同受訪，靚靚指感覺夢幻，而Jennifer就相當崇拜靚靚，指與對方拍戲是自己最大收穫，最愛靚靚的《新不了情》及《國產凌凌漆》：「拍嘅時候我都唔夠膽同靚靚示愛，我驚嚇親佢，我成日望吓佢，我哋好多對手戲嘅時候，我都係咁望佢，『嘩！係靚靚呀！』心入面有個咁嘅OS。」她又說：「陸駿光都有問我，你覺得我好唔好走過去示愛？我話你唔好啦。」而靚靚亦讚Jennifer：「我覺得而家……你都唔係upcoming，已經係up緊嗰啲，辨識度同埋演技，都係覺得有機會合作都係好嘅。」

電影《慾望寄生》舉行關鏡拜神儀式。（陳順禎攝）

今次電影中，二人是銀行中的上司下屬，同時是朋友，靚靚指過往未做過這類性格的人物，亦是她覺得劇本吸引之處。問到有什麼難度，靚靚表示：「導演話你唔夠狗，要再衰啲。」而Jennifer也透露：「之前未演過，之前比較正義一啲，今次有少少唔同。」問到她是否都被要求「狗啲」，靚靚說：「總之冇個好人啦！」講到首次合作，靚靚再讚余香凝：「我第一日開工我就返去同我老公講，佢真係有料到！我覺得佢好好，我老公話『點呀？』我話佢好好，好入到個角色，同埋好有心機，睇佢對眼就睇到，呃唔到人。」

余香凝與袁詠儀今次都被導演要求「狗啲」，劇透今次電影「冇個好人」。（陳順禎攝）

問到老公張智霖有否來探班，靚靚大爆：「佢路經過，嚟過一次，食咗我哋一個飯，跟住就走咗，都唔明點解佢可以咁厚顏！」早前靚靚與郭富城的太太方媛參加國內真人騷《五十公里桃花塢6》，靚靚表示，儘管自己與張智霖和郭富城是相識數十年的好友，兩家也時常會在香港聚會，但她與方媛「一年僅見面幾次，並不熟悉」，並觀察到方媛在聚會中總是獨自坐在角落侷促不安，難以融入眾人話題。節目其中一集，眾人需要把著毛線球遞給在節目中自己最想了解的人，靚靚把毛線球遞給了方媛。

靚靚在國內真人騷《五十公里桃花塢6》中，表示方媛不太融入，很想了解對方多些。（節目截圖）

問靚靚覺得方媛後來可有越來越投入，她說：「其實佢越嚟越好，好順利，佢好習慣呀後面已經，初初有啲唔慣，後面已經好好、好順利，大家亦都好開心，啱啱錄晒四期。」靚靚指後來也了解方媛多了，並謂：「佢都係一個比較偏向內向嘅人，要多啲時間，放鬆啲，始終佢第一次錄綜藝，都係叫佢放鬆啲。」被問會否叫郭富城多帶她出來，靚靚直言：「其實都有嘅，不過始終每個人性格唔一樣，我亦都好明好難話好似我咁多嘢講，佢比較內向啲，都要習慣。」

靚靚認為方媛第一次拍綜藝不習慣，但後來已適應得很好，被問會否叫郭富城多帶她出來，靚靚直言：「其實都有嘅，不過始終每個人性格唔一樣，我亦都好明好難話好似我咁多嘢講，佢比較內向啲，都要習慣。」（陳順禎攝）

最後，講到施可瑩（Lillian）昨日因卵巢癌離世，過往她多次主持電影謝票，Jennifer亦有發文悼念。Jennifer在訪問中哽咽表示：「尋日知道呢個消息嘅時候都好心痛，都叫做戰友，我哋由《死屍死時四十四》、《白日之下》到最後《雙囍》，都好多謝佢喺我生命中出現，我哋跑過好多謝票場，多謝佢為電影界嘅付出。佢係一個好開心、好堅強、好樂觀、做嘢態度好好好好好嘅女仔，佢留下嘅回憶係俾大家永遠嘅回憶，大家會永遠記得佢，希望佢喺第二個國度可以冇病冇痛，開開心心繼續做佢自己。」而靚靚都希望施可瑩能去到冇病冇痛的淨土。