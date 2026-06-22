前TVB小生人氣不及索老婆？　太太模特兒出身騷逆天長腿被包圍

現年56歲的陳浩民與40歲內地模特兒太太蔣麗莎（Lisa）結婚多年，育有三女一子，一家六口向來溫馨。日前，陳浩民帶同太太及三名子女全家出動，專程到紅館捧陳曉東30周年演唱會場。散場時，兩公婆在街頭被網民野生捕獲，想不到內地模特兒出身的蔣麗莎在香港都多人認識，被途人認出邀合照，人氣比昔日TVB小生陳浩民更勝一籌。

二人育有三女一子。（微博@陳浩民）

索妻人氣蓋過昔日小生 乖乖做背後的男人

蔣麗莎當晚悉心打扮，穿上斜膊露肩上衣配搭白色迷你短裙，大晒一雙逆天超長美腿，極度吸睛。雖然陳浩民昔日是TVB當紅小生，曾憑《西遊記2》的孫悟空及《封神榜》的哪吒紅遍中港台，不過近年在內地做直播帶貨狂吸粉的Lisa，人氣似乎比老公更犀利！

從網民拍下的影片可見，Lisa在紅館門外被多名途人重重包圍，眾人紛紛拎出手機，未知是準備合照還是加微信交流；而染了一頭金髮的陳浩民則十分識做，全程體貼地站在一旁等候愛妻，做她「背後的男人」。期間陳浩民不但沒有不耐煩，更友善地向途人揮手傾偈，完全沒有明星架子。網民睇完片段紛紛激讚：「他老婆好美」、「兩人真的有夫妻相」，大讚這對夫婦親和力十足。

蔣麗莎騷逆天長腿。（小紅書@人生哥在香港）

被包圍攞微訊號？（小紅書@人生哥在香港）

陳浩民站旁邊等候。（小紅書@人生哥在香港）

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酷愛名牌 夫妻同歷杜拜戰火死裏逃生

陳浩民兩公婆合拍度極高，二人都用愛名牌，又喜歡周遊列國，早前二人更經歷過生死一線。兩人早前身處阿聯酋杜拜時，意外捲入當地的突發戰火，Lisa更曾在社交平台貼出緊急警報截圖，直言是「人生第二次收到轟炸警報」，連日擔驚受怕。

由於當時機位緊張，他們最初只能買到兩張機票，同行父母原本堅持讓出機票，擔心二人子女年紀尚輕，需要人照顧，幸在臨出發前又再成功購得機票，一家人終平安飛返香港。經歷過猶如鬼門關前走一趟的逃命歷程，難怪陳浩民與蔣麗莎現在更加珍惜與家人相處的時光，並表示現時全世界最安全的國家一定是中國。

陳浩民和老婆蔣麗莎婚姻曾現危機，早前去杜拜經歷戰火嚇餐飽。（抖音@蔣麗莎）

兩夫妻由頭到腳都係名牌。（抖音@陳浩民）

陳浩民突然向老婆索吻。（抖音@陳浩民）