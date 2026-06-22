《飛常日誌II》以21.2點踞劇集首位　《走過歷史大地》升4.9最高

無綫公布上周（15日至21日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播最高收視23.7點（153萬觀眾），比上周最高收視21.9點（141萬觀眾），上升了1.8點。

《東張西望》跨平台直播最高收視23.7點（153萬觀眾）。(節目截圖)

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.6點（120萬觀眾），比上周最高收視18.9點（121萬觀眾），下跌了0.3點；由馬國明、高海寧主演航空實感專業劇《飛常日誌II》上周首播，最高收視21.2點（136萬觀眾），比上周同期節目《香港探秘地圖》最高收視19.6點（126萬觀眾），上升了1.6點，踞三線劇首位，暫列2026年首周最高收視劇集；由洪永城、黃翠如主持，香港電視史上首個融合真人加AI旅遊資訊節目《走過歷史大地》上周首播，最高收視18.7點（120萬觀眾），比上周同期節目《成何體統》最高收視13.8點（89萬觀眾），上升了4.9點；全新外購劇《女法醫解密》最高收視13.9點（90萬觀眾），比上周同期節目《夫妻肺片》最高收視12.2點（78萬觀眾），上升了1.7點。

《飛常日誌II》踞三線劇首位。（TVB圖片）

周六晚由阮兆祥主持資訊綜藝節目《香港系列之細間始終你好》最高收視16點（103萬觀眾），比上周最高收視13.8點（89萬觀眾），上升了2.2點；《唱錢》最高收視13.4點（86萬觀眾），比上周最高收視13點（84萬觀眾），上升了0.4點；特備節目《葉麗儀X陳潔靈 One Night Classics》最高收視10.9點（70萬觀眾）。

《香港系列之細間始終你好》最高收視16點（103萬觀眾）。（陳順禎攝）

周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》最高收視20.7點（133萬觀眾），比上周最高收視20.5點（132萬觀眾），上升了0.2點；《一周星星》最高收視15.4點（99萬觀眾），比上周最高收視15.4點（99萬觀眾），收視平手沒升跌。