關嘉敏否認加親熱戲男演員為鄧英敏　連講九次唔係：費事搞到前輩

由伍健雄監製、吳家偉執導的電影《慾望寄生》今日（22日）舉行開鏡拜神儀式，關嘉敏都是演員之一，更指今次是第一次拍戲！日前她在活動上透露，拍劇時曾被男演員在冇溝通情況下臨時加咀戲，當時不敢出聲，但事後哭了很久，傳媒及網民紛紛競猜嫌疑人，有指涉事對手為鄧英敏，不過關嘉敏受訪時就否認，指鄧英敏是很好的前輩，並澄清：「唔係！唔係唔係唔係，大家唔好亂估，放心，唔係，我費事搞到前輩。」講到過往就連搭地鐵屢遇露體狂，以及有人做出猥竊行為，關嘉敏鼓勵女生們一定要勇敢發聲：「真係要講出嚟，唔可以怕㗎！」

電影《慾望寄生》今日（22日）舉行開鏡拜神儀式，關嘉敏都是演員之一，更透露今次是第一次拍戲！（陳順禎攝）

首次拍電影尚在適應 與李佳芯飾演女警

關嘉敏以一身青春及帶夏日氣息的打扮現身開鏡拜神儀式，透露與戲中造型不同，因為於戲內做型格及男仔頭的警察，與李佳芯（Ali）有大量對手戲，而今次亦是二人首次合作。能與視后Ali及雙影后袁詠儀余香凝一同拍戲，關嘉敏形容開工「星光熠熠」，對拍戲初哥來說是很好的學習機會，她表示：「因為我自己第一次接觸電影，我自己都喺度平衡緊電影同電視劇嗰個感覺，係點樣去拿捏，我覺得呢個亦都係佢哋做咗一個好好嘅示範俾我睇。」她指電視與電影節奏完全不同，自己也在適應當中。

關嘉敏將在戲中飾演女警。（陳順禎攝）

靠自己開榴槤 自爆擇偶必須識殺曱甴：驚嘅千祈唔好追我

關嘉敏透露今次冇感情戲，笑言想下次拍戲時可以「玩弄感情」，講到早前她自己開榴槤，是否已疊埋心水靠自己不靠男人，她笑說：「冇錯，果然覺得靠自己係最好，因為本身我都諗住靠男人，就係靠我老豆，然後我諗諗吓都係唔好，因為我驚啲榴槤會壞，我就話不如自己上網睇，咁啱見到鄭融有開榴槤，我就喺佢條片度學，多謝，多謝鄭融！」講到開榴槤、換燈膽都可以靠自己，還有什麼要靠男人，記者提到「殺曱甴」，她激動和應：「係！我真係好驚曱甴！我好驚昆蟲，如果有個男人喺度就可以幫我殺昆蟲，多謝你！呢個好重要！邊個驚嘅就千祈唔好追求我，如果喺我面前殺曱甴，我覺得好有魅力。」

講到開榴槤、換燈膽都可以靠自己，還有什麼要靠男人，記者提到「殺曱甴」，她激動和應：「係！我真係好驚曱甴！我好驚昆蟲，如果有個男人喺度就可以幫我殺昆蟲，多謝你！呢個好重要！邊個驚嘅就千祈唔好追求我，如果喺我面前殺曱甴，我覺得好有魅力。」（陳順禎攝）

自爆遭男星加親熱戲後惹揣測 澄清非鄧英敏：佢非常好

早前關嘉敏被問起拍劇時有否遇過「加親熱戲」的男藝人，她透露曾有位對手在冇溝通過的情況下臨時加咀戲，雖然未去到伸脷，但都嚇親她，事後在家裡哭了很久。而曾跟關嘉敏在《奔跑吧！勇敢的女人們》拍激咀戲的鄧英敏成為嫌疑人，不過關嘉敏就連講九次「唔係」：「吓！唔係，唔係唔係唔係唔係，大家唔好亂估，唔係唔係唔係，放心唔係。我費事搞到前輩，雖然之前已經過咗去咁耐，我覺得呢個係一個經歷，同埋都係教識我一樣嘢，就係唔係一件壞事嚟嘅。（記者：即係幫佢平反？）冇呀，唔係英敏哥。」問到與鄧英敏的合作經驗如何，她表示：「佢係一個都非常之好嘅前輩，同埋都細心嘅，同埋佢係一個幾Nice嘅人。」

早前關嘉敏透露曾有對手在冇溝通過的情況下臨時加咀戲，雖然未去到伸脷，但都嚇親她。而曾跟關嘉敏在《奔跑吧！勇敢的女人們》拍激咀戲的鄧英敏成為嫌疑人，不過關嘉敏就連講九次「唔係」，並澄清：「大家唔好亂估，唔係唔係唔係，放心唔係，我費事搞到前輩。」（劇照）

問到與鄧英敏的合作經驗如何，她表示：「佢係一個都非常之好嘅前輩，同埋都細心嘅，同埋佢係一個幾Nice嘅人。」（陳順禎攝）

後悔怕阻人收工事發後不敢出聲 強調女仔唔舒服必須表達

關嘉敏在事發時未有即時出聲，問到是否因為對方的資歷或自己太新而不敢開聲，她坦言：「兩樣都有，因為我自己覺得我作為一個新人，加上有前輩喺度，我會唔夠膽講咁多嘢。同埋我唔夠膽阻住人哋收工，我驚講完之後好似好勞師動眾，我又好怕，又唔知點樣講，但係我覺得作為女仔，遇到咁嘅事係需要講出嚟。」至於該次經歷是否對她影響很大，關嘉敏認真思索後，苦笑說：「係！我自己覺得要調節個心理狀況，因為多數唔淨止演員，我覺得如果係女仔遇到一啲事情係覺得唔舒服嘅話，真係要記得開聲講，嗰次經歷我係覺得，我係需要即時、立刻講俾人哋知我唔舒服，咁樣就唔會令到自己咁唔開心咗一段時間。」

關嘉敏後悔當時怕事不敢出聲，並鼓勵女生們：「遇到一啲事情係覺得唔舒服嘅話，真係要記得開聲講，嗰次經歷我係覺得，我係需要即時、立刻講俾人哋知我唔舒服，咁樣就唔會令到自己咁唔開心咗一段時間。」（陳順禎攝）

搭港鐵屢遇露體狂毛手毛腳：真係要講出嚟 唔可以怕

此外，談到近年港鐵或公眾場所常有偷拍事件發生，問關嘉敏曾否有過類似經歷，或會否出聲制止，她不諱言：「我遇過好多，但係我都係冇一次夠膽講，因為嗰時仲細，我嗰時仲着緊校服讀緊書，搭緊地鐵嘅時候，對面有男人對住我做猥瑣嘅行為，直接係猥瑣！所以我嗰吓係嚇親，同埋我真係……我諗一兩年，間唔時都遇到露體狂，或者摸手摸腳嘅人，但係好彩隔籬都有朋友都會幫我出聲，令到我冇咁驚。但係我覺得如果真係自己一個去承受嘅話，就真係太Heavy，所以真係要講出嚟，唔可以怕㗎！」