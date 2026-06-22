鄺潔楹發文悼念施可瑩　演技班相識變無所不談閨密：已經好掛住你

曾擔任ViuTV節目主持兼精通四種語言的施可瑩（Lillian），昨日（21日）因不敵卵巢癌離世。上月施可瑩才在社交平台貼出住院照，透露自己不幸患上卵巢癌，但後來癌細胞擴散至身體其他部位，最終還是離開了人世。不少曾與她合作的藝人都有留言給她，表示想念她，當中包括鄺潔楹。鄺潔楹今日（22日）在社交平台發文表示對施可瑩的想念：「已經好掛住你，願你不再痛苦，好好休息🤍」

鄺潔楹在社交平台發文表示對施可瑩的想念。(ig@judy.kwong）

二人在數年前的acting class認識

鄺潔楹一開始寫下：「下次再見嘅時候，我地都要우 to the 영 to the 우。」之後她講述二人相識的經過，原來二人在數年前的acting class認識：「有一堂我早走左，你主動share番啲notes比我，到後來我嘅曲奇牌子擺市集，你過嚟支持我。再之後我有份參演嘅劇集播出，就算我只係客串演出，你都一樣咁支持。當日去醫院探你，你第一句就問我『新嘅愛回家你有無份做？』大家聽到都笑咗出嚟，你就係一個咁溫暖嘅人。同埋無論咩時候都帶歡樂俾我哋，而且100%支持你身邊嘅每一個人。」

鄺潔楹擺市集，施可瑩去支持。(ig@judy.kwong）

演技班相識變無所不談閨密

從二人的對話中可以見到友好程度，施可瑩會向她傾訴心事，亦會在電視上留意她的表現。而鄺潔楹亦都會留意她的動向，大讚她是「世一MC」：「呢幾年見到好多人都讚你主持嘅FM同謝票場，我都戥你好開心，因為我知你係背後付出咗好多努力，做咗好多功課。世一MC！你當之無愧！」

鄺潔楹同施可瑩演技班相識變無所不談閨密。(ig@judy.kwong）

施可瑩會向鄺潔楹傾訴心事。(ig@judy.kwong）