東張西望｜男子一年內狂拋屎上碼頭蓋　冷靜表示：呢樣我都承認嘅

昨日（22日）的《東張西望》講到深井浪翠園附近一個碼頭上蓋出現十多袋膠，內裡盛載著的狗糞便，報料觀眾柯先生表示有一名男子不停把狗糞拋到碼頭上蓋。雖然《東張》去年已經報道此事，而食環署亦有到場清理，但這位「特糞員」的情況仍然沒有改善。

柯先生表示有一名男子不停把狗糞便拋到碼頭上蓋。(節目截圖)

柯先生每天都會拍下「特糞員」的犯罪證據

柯先生今年1月起在家見到「特糞員」的訓練過程，所以每天都會拍下「特糞員」的犯罪證據：「因為要捕捉呢個人，好多時都要作出一啲犧牲。」柯先生指「特糞員」通常在約8時半拖著狗在碼頭附近散步，行動鬼鬼祟祟，會趁人不注意時把狗糞拋到碼頭上蓋。

柯先生每天都會拍下「特糞員」的犯罪證據。(節目截圖)

「特糞員」會很謹慎地四周查看

「特糞員」通常會帶愛犬在附近散步，讓狗狗解決一下，幾分鐘後，他見到沒人就會把包好的狗糞拋到上蓋位置。「特糞員」會很謹慎地四周查看，見到有人在行人路經過時，便會控制出手的慾望。當四周無人時，即使身邊已經有垃圾桶，都會把狗糞一拋，拋到碼頭上蓋。遇到偶有失手，「特糞員」都會走過去把地上的狗糞拿起再拋，勢必拋中。

即使身邊已經有垃圾桶，「特糞員」都會把狗糞一拋。(節目截圖)

根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，任何人士容許狗隻糞便弄污街道或公眾地方會被定額罰款3000元。最後節目組現身找上「特糞員」，問他為何要把狗糞拋到上蓋。「特糞員」冷靜地表示：「其實真係冇咁方便嘅，呢樣我都承認嘅，因為始終冇咁多垃圾桶。」

最後節目組現身找上「特糞員」。(節目截圖)