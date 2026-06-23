蔡嘉欣公開生仔過程住豪華高級產房極富貴　老公Derek全程陪產

32歲的前港姐蔡嘉欣自與圈外富貴老公Derek於2023年結婚後，迅速展開造人計劃。日前蔡嘉欣在社交平台上宣布兒子Theo誕生的喜訊，母子平安。為分享這段溫馨難忘的過程，她特地在YouTube頻道上載了一段「生產日記」，完整記錄下這一重要時刻。

蔡嘉欣在社交平台上宣布兒子Theo誕生的喜訊。(影片截圖)

蔡嘉欣住豪華候產房

影片中蔡嘉欣展示了她入住的高級候產房，不僅配有舒適的臥室和小廚房，還設有客廳，足以容納探訪的親友。生產過程中，她選擇了剖腹產，老公Derek全程陪在一旁，始終緊握著她的手，給予無限支持。當襁褓中的小Theo被護士抱到她胸前時，初為人母的蔡嘉欣情不自禁淚盈於睫，流下幸福激動的眼淚，這一幕令人動容。

蔡嘉欣展示了她入住的高級候產房，不僅配有舒適的臥室和小廚房，還設有客廳，足以容納探訪的親友。(影片截圖)

剖腹產後首次下床需要家人和護士的扶助

蔡嘉欣在影片中也分享了術後恢復狀況，儘管剖腹產後首次下床需要家人和護士的扶助，她依然積極面對，並快速恢復元氣，再度展現她一貫的活力姿態。她表示，整個生產經歷是美好的，比想像中更輕鬆且並未感到撕心的痛楚，因此對於再要第二胎也沒有太大恐懼。同時，她也不忘向醫護團隊表達懇切感謝，認為正是他們悉心專業的照顧，才讓她能順利度過恢復期。蔡嘉欣順利誕下兒子後，很快便下床走動，更自己前往育嬰室帶兒子回房間，再由兒子陪同享用醫院餐。蔡嘉欣更直言自己有濾鏡，看著兒子就覺得他最帥。

蔡嘉欣利誕下兒子後，很快便下床走動。(影片截圖)

朋友送一千朵玫瑰花

而小Theo的誕生，也成為好友們一同歡慶的大事。在病房中，不僅有豐盛的醫院餐和親友來訪，朋友們更送來了一份驚喜大禮一千朵玫瑰花。這份極具氣派的禮物將病房點綴得滿是浪漫與喜悅，也讓蔡嘉欣倍感幸福與滿足。她與這份巨大的花束合影，在新生兒身旁享用早餐的畫面，更是溫馨又治癒。

朋友送一千朵玫瑰花。(影片截圖)

在家庭生活新篇章正式展開之際，蔡嘉欣的事業同樣穩步發展。身為知名KOL的她，道出了個人成長與成功背後的努力與真誠。自從參選港姐後，她便持續透過YouTube分享關於旅遊、美妝以及奢侈品等主題內容。在一次影片中，她大方透露自己過去十年在醫美方面的經歷，包括各式微整形項目，如注射肉毒桿菌、透明質酸等，坦言這是一名公眾人物對完美外在形象追求的一部分。而這種真實不做作的分享方式，也為她吸引了更多忠實追隨者。

蔡嘉欣公開整個生仔過程。(影片截圖)

蔡嘉欣老公剪臍帶。(影片截圖)

蔡嘉欣錫錫仔仔。(影片截圖)

仔仔伏在蔡嘉欣身上。(影片截圖)

仔仔伏在蔡嘉欣身上。(影片截圖)

蔡嘉欣一家三口。(影片截圖)

蔡嘉欣與仔仔。(影片截圖)

蔡嘉欣、老公及仔仔。(影片截圖)

蔡嘉欣一家三口。(影片截圖)