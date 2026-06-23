新婚恆仔曬紋身婚戒　林明禎談Edan大耍太極、零在意酸民惡意評論

由陳詠燊導演擔任策展人的《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》展覽昨日（22日）舉行開幕酒會，新婚的趙善恆（恆仔），以及專誠從台北飛回來的林明禎都有出席撐場，明禎說在恆仔post IG前完全不知道他結婚，還表示：「我係你第一部同第二部電影嘅電影女主角！」恆仔解釋去拉斯維加斯低調成婚的原因：「我想安安靜靜、開開心心自己享受，成個過程都好快，如果喺香港搞可能要朝頭早好早起身，好夜都瞓唔到覺，我成個過程差唔多只係用咗一個下晝。」明禎叫恆仔如果擺酒一定要請她，她會畀人情，但恆仔笑說：「我本來冇諗住，但係而家既然佢話⋯⋯（明禎：我哋可以食火鍋，打邊爐。）最緊要大利是，講完就請佢一個，三個人打邊爐。」

新婚的趙善恆（恆仔），以及專誠從台北飛回來的林明禎都有出席《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》展覽開幕酒會。（陳順禎攝）

明禎說在恆仔post IG前完全不知道他結婚，還表示：「我係你第一部同第二部電影嘅電影女主角！」（陳順禎攝）

恆仔解釋去拉斯維加斯低調成婚的原因：「我想安安靜靜、開開心心自己享受，成個過程都好快，如果喺香港搞可能要朝頭早好早起身，好夜都瞓唔到覺，我成個過程差唔多只係用咗一個下晝。」（陳順禎攝）

紋身婚戒代替鑽戒 恆仔：笑得好開心但實情我好痛

由於恆仔的太太Kylah是紋身師，所以二人的婚戒也是紋在無名指上，恆仔未有透露戒指的設計有什麼意思，指自己知就夠；至於太太的戒指是否由他紋上，他表示：「我有幫佢紋，但好多都係佢紋。大家睇到幅相，佢幫我紋，我笑得好開心，但係其實實情係我好痛！你睇到右手摙住張梳化，我摙到就嚟爛咁滯！」講到會否生小朋友，恆仔直言睇緣份，但大部份人都叫他諗清楚。

由於恆仔的太太Kylah是紋身師，所以二人的婚戒也是紋在無名指上，恆仔未有透露戒指的設計有什麼意思，指自己知就夠。（Instagram：hangjai）

至於太太的戒指是否由他紋上，他表示：「我有幫佢紋，但好多都係佢紋。大家睇到幅相，佢幫我紋，我笑得好開心，但係其實實情係我好痛！你睇到右手摙住張梳化，我摙到就嚟爛咁滯！」（陳順禎攝）

明禎談及緋聞男友Edan大耍太極：香港嘅朋友都好耐冇見

明禎被問起想不想結婚，只簡單表示隨緣，對於婚禮形式，她認為最重要是跟另一半有共識，不過她自己傾向去全新的地方旅行結婚，亦不會想擺酒。早前明禎生日，問到緋聞男友呂爵安（Edan）有沒有什麼表示，她僅以「生日我喺意大利」帶過，透露與工作人員度過。談及Edan有like她的帖文，明禎說：「好多朋友都有like我嘅post喎！」當問到與Edan多久沒見，明禎亦只耍太極：「其實香港嘅朋友都好耐冇見，因為我都比較少喺香港，所以冇咩見到。」

早前明禎生日，Edan有like她的帖文，但她就說：「好多朋友都有like我嘅post喎！」（陳順禎攝）

當問到與Edan多久沒見，明禎亦只耍太極：「其實香港嘅朋友都好耐冇見，因為我都比較少喺香港，所以冇咩見到。」（陳順禎攝）

明禎無懼惡意評論 大方反擊：不會在意不認識的人的攻擊

明禎早前分享了一條小背心片段，她在意大利街頭不停擺甫士，卻被部份網民攻擊造作，數日後明禎罕有反擊說：「你們繼續酸酸 我繼續發光💫哇哈哈哈哈」講起這件事時她立刻大笑，大方回應：「那時候調皮了一下，嗰時係過咗幾日，然後我就睇到嗰個post，我就想要玩一下，調皮一下，就回那個『你們繼續酸酸 我繼續發光』。」她坦言對網民的言論不會感到委屈，並說：「不會不會，從來都不會太在意，我知道都好多人喜歡我，好多人支持我嘅，所以從來都不會去太在意，那些惡意的評論，因為他們就是很明顯是惡意的嗎，不會去對完全不認識的攻擊去在意。」

明禎早前分享了一條小背心片段，她在意大利街頭不停擺甫士，卻被部份網民攻擊造作，數日後明禎罕有反擊說：「你們繼續酸酸 我繼續發光💫哇哈哈哈哈」（Instagram：minchen333）