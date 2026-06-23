張栢芝前經理人余毓興不服裁決　爆栢芝休庭期間落淚問候

藝人張栢芝與前經理人余毓興的合約糾紛官司日前有了新進展。今日（23日）余毓興向傳媒發出個人聲明，直言對法庭的裁決內容及結果感到「震驚、不可思議及無法接受」，並表明已委托律師團隊採取後續法律程序。

此外，余毓興在聲明中將矛頭指向張栢芝及另一涉案人士周靜儀在庭上提供的證詞。他預告將於一週後，針對案件中所披露的資料分類整理，並向不同的執法部門進行報案及舉報，務求透過刑事司法調查釐清出入境紀錄、銀行支票入數紀錄及稅務申報等關鍵資料。

余毓興更在聲明尾段大回憶起聆訊休庭期間與張栢芝在法庭迎面相遇的場景，指對方當時「流著涙哭著問」其近況。

原告余毓興(右)稱在2011年7月曾與張栢芝簽下全球獨家經理人合約，並指張未有履行合約，故向張追討逾1.2千萬元。(陳順禎攝)

張栢芝遭前經理人余毓興及經理人公司 AEG 入稟控告違約的官司，香港高等法院於2026年6月16日裁定張栢芝勝訴。（香港01拍攝）

余毓興聲明全文如下：

本人余毓興對於本人與張柏芝小姐的官司的裁決內容以及結果感到震驚、不可思議及無法接受！因此有關這宗訴訟的後續程序本人已委托律師團隊繼續推動進行中！

但另一方面，對於這次在庭訊期間張柏芝小姐和周靜儀小姐在法庭上所提供的一些證詞，本人同樣感到震驚和不可思議！因此本人會將張柏芝小姐和周靜儀小姐兩人在聆訊中所提供的證詞以及案件中所披露的相關文件資料做分類整理，然後在一周後針對不同性質的內容資料將向不同的相關執法部門進行報案及舉報。我相信透過刑事司法的調查，所謂的「出入境紀錄」、「銀行支票的入數紀錄」以及「每一筆工作收入的稅務申報和該對應的合約和合約主體」等等這些都將會一目瞭然！

我記得在聆訊休庭期間，我和張柏芝小姐曾迎面撞見，她瞬間流著涙哭著問我：samuel，你點呀？還好嗎？我當時拍拍她安慰說：OK啦，希望我哋大家都會好啦！

因此在此時此刻，我都依然寧願相信那日在律師們衆目睽睽之下，張小姐一秒間湧出的眼涙多少都有一絲是真誠的！所以到這一刻為止，我對於張小姐，我還是當日對她說的那句話，真摯地希望「我哋大家都會好啦」！

前經理人余毓興不服裁決！（截圖）

前經理人余毓興不服裁決！（截圖）

案件編號：HCA1227/2020