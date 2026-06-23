陳凱琳正式踏入35歲貼鄭嘉穎合照曬愛　第11年齊慶生食蛋糕收玫瑰

現年34歲的陳凱琳（Grace）奪得港姐冠軍入行，2018年與大22年的視帝老公鄭嘉穎結婚，婚後育有三子，組成了幸福五口之家。陳凱琳離巢後吸金力暴增，由藝人轉型兼任KOL一，深受品牌及廣告商的喜愛，Job接Job不停，今年她還獲邀參加內地真人騷節目《乘風2026》（浪姐7），作為唯一香港代表出賽，迅速在內地打開知名度，一舉一動均成為社交平台討論焦點。今日（6月23日）是陳凱琳的35歲生日，陳凱琳在Instagram限時動態上載與鄭嘉穎合照放閃，且隨後在微博發文力挺鄭嘉穎，十分甜蜜！

陳凱琳挑戰唱跳舞台！（小紅書截圖）

陳凱琳令人眼前一亮！（YouTube截圖）

陳凱琳與鄭嘉穎育有三子。（IG@ghlchan）

陳凱琳35歲生日分享與鄭嘉穎合照甜蜜曬愛

陳凱琳今日正式踏入35歲，她在限時動態分享一張與鄭嘉穎的合照，相中鄭嘉穎戴上黑超，陳凱琳則小鳥依人依偎老公膊頭影相，兩人前面擺了一個點了蠟燭的生日蛋糕，兩公婆恩愛地慶祝生日。而枱上除了合照，還有兩張寫上「Amigo」的咭片，以及一朵鮮紅玫瑰花，儀式感滿滿！陳凱琳發文：「And just like that, I'm 35」，她指這是與鄭嘉穎慶生的第11年，「11 years celebrating with you Same place, same time.」

陳凱琳是《浪姐7》成員之一，她透露已得老公全力支持：「趁後生咩都試！」（IG@ghlchan）

陳凱琳與黎耀祥再度同框。(陳凱琳IG)

陳凱琳收花爆喊。（小紅書）

鄭嘉穎被指封鎖網民獲陳凱琳力挺

陳凱琳向來與鄭嘉穎感情穩定。陳凱琳近日在《浪姐7》中與奧運冠軍王濛合唱《獨家記憶》，有網民卻指，有人在鄭嘉穎評論區發陳凱琳和王濛合照，鄭嘉穎大受打擊封鎖該網民，陳凱琳今日（23日）在微博發文力挺老公，指不相信此事，因為鄭嘉穎對使用社交媒體不太熟練，「如果是別人拉黑我可能會信，但要說鄭嘉穎破防拉黑，我是不信的，因為…他對社交媒體的使用熟練度還遠遠不夠哈哈 也跟大家澄清一下，拉黑這件事真的沒做過，大家別誤會他啦～」。

陳凱琳與鄭嘉穎慶祝35歲生日。（IG@ghlchan）

陳凱琳日前與王濛合作舞台，順利進入總決賽。（微博@陳凱琳GC）

陳凱琳日前與王濛合作舞台，順利進入總決賽。（微博@陳凱琳GC）

陳凱琳力挺老公鄭嘉穎。（微博圖片）

陳凱琳更以英文勉勵大眾：「I also want you all to remember that we are also the source of our own inspiration.（我也想讓大家記住，我們自己也是靈感的來源。）」直言女性的美絕對不應該受到年齡所定義。（IG@ghlchan）

陳凱琳（Grace）自從與TVB結束長達11年的賓主關係後，便成功轉型為炙手可熱的「吸金女王」KOL。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎與港姐冠軍陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

為了慶祝婦女節，陳凱琳特意翻出了一件特別「戰衣」在社媒大派福利。（IG@ghlchan）