前港姐冠軍被工作人員爆料　拍完3億豪宅轉頭行路去搭地鐵極貼地

2012年香港小姐冠軍張名雅（Carat）自離巢TVB後，發展依然多元化，除了解鎖歌手身份外，亦積極經營社交平台。日前，有小紅書網民以「香港港姐：三億豪宅拍完坐地鐵回家」為題發文，爆料與張名雅合作拍攝豪宅影片的幕後趣事，大讚這位港姐冠軍私下「超Nice」且極度貼地！



張名雅拍3億豪宅全程零架子。（小紅書照片）

該名網民稱上週接拍了一條主題為「你下輩子都買不起的豪宅」的睇樓片，物業市值高達三個億。現場環境極盡奢華，擁有整面飽覽維港景致的落地玻璃窗、全大理石裝潢、奢華水晶燈，連衣帽間都比一般住宅的客廳還要大，極具震撼力。

張名雅離巢後活躍社交平台。（小紅書照片）

全程零架子「讓站哪就站哪」

博主坦言，在拍攝前其實有點擔心港姐出身的張名雅會「大牌難搞」，內心感到頗為忐忑。不過一開工，張名雅的專業與親民態度立刻打破了所有顧慮：「結果人特別nice。好溝通，讓站哪站哪、讓走位就走位，全程沒架子，中間還主動跟我們聊兩句。一天拍下來很順。」

全程零架子「讓站哪就站哪」！（小紅書照片）

拍完3億豪宅各自坐地鐵 網民讚爆：這就是香港

最令工作人員意想不到的，是收工時的「神反差」。博主透露，在完成整天拍攝道別時，下意識看了一眼樓下，心想剛剛還在介紹3億豪宅的張名雅，應該會有保姆車或名車接送。豈料，張名雅大方說了一句「拜拜」後，便獨自起步走向地鐵站，甚至還與工作人員「同路」。博主忍不住感嘆：「就……拍了一天三億的房子，最後大家各自坐地鐵回家。挺好的一天。」

張名雅離巢TVB後轉型做KOL。（IG：@caratcheung）

張名雅轉型做哥爾夫球手。（小紅書）

張名雅於社交平台分享與兩個兒子溫馨互動的影片。（IG@caratcheung）

張名雅身材fit爆。(ig圖片)

貼文曝光後，隨即引來不少網民點讚，紛紛留言大讚張名雅「能屈能伸，這才是真正的香港小姐」、「工作與生活分得很開，好有親切感」、「香港很多藝人其實都很貼地，當一份工而已，真的很讚！」