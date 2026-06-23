林盛斌爆老婆似熊在背後抓緊他監視他　想大女做暑期工嚐賺錢之苦

林盛斌（Bob）今日（6月23日）為他的《BOBMAN搏命先生》世界巡迴棟篤笑舉行記者會，他接受訪問時透露半年前已開始籌備這次的棟篤笑，當時在拍電視劇，籌備過程比較辛苦，休息時間都不夠，近期不用拍劇便可以多些時間寫稿準備。問到他老婆可有叫他不要那麼搏命？他說：「無，其實我喺家庭、工作、仔女甚至乎自己嘅身體都喺度搏命，好似之前通波仔都要搏命。Bobman嘅super power就係hard work努力奮鬥。（海報靈感係咪嚟自laughing哥？）唔係，喺係攀上台灣101，一跌落嚟就粉身碎骨，體現咗工作上去到好盡嘅搏命精神。」

Bob與一眾好友大合照。(葉志明攝)

自爆被仔女嫌他煩

Bob坦言第三次舉行棟篤笑有壓力：「今次嘅壓力大咗，上次喺去16、7城市巡演，今次係19個，仲有兩三個傾緊，好chur，一個月要走兩三次，想出年年中香港尾站完成，時間上有壓力。仲有內容上都有壓力，上次觀眾話有嘢可以拎走，想觀眾有共鳴，好唔好睇，好唔好笑，有無嘢可以帶走。（香港場地會喺邊度？）場地申請當中，如果有機會做得返紅館就好感恩，唔係咁容易，會唔會有突破？（成日飛咪少咗時間陪小朋友？）有同小朋友family meeting，佢哋完全無問題，想爸爸少啲喺屋企，因為覺得爸爸好煩，會管束佢哋，佢哋會問我幾時再出trip。佢哋有時唔知我出咗trip，個女有次見到我拖喼返屋企，問我要去邊度，幾日唔見我都唔知。」

Bob盛裝現身。(葉志明攝)

老婆似隻熊在背後抓緊他監視他

身為爸爸的Bob表示日常都要同小朋友搏命：「由bb到成長到青春期到依家都係同佢哋一齊搏，佢哋鍾意邊個偶像唔可以講錯，我同太太都要搏命，佢就好似海報入面隻熊咁，喺後面抓住我監視住我，要同太太鬥嘴。」Bob又謂大女即將升讀大學：「希望佢去做下暑期工，去面對下人，體驗下賺錢嘅辛苦，唔好攤大手板問屋企拎，唔好有躺平嘅心態，咁當然平日返學係會畀夠零用錢佢哋。有親子檔嘅工作都會畀返啲酬勞佢哋，都有廣告客戶邀請我哋一齊拍嘢，會尊重佢哋意願為先，同佢哋傾睇佢哋想唔想拍。」

Bob說海報上的熊是他老婆。(葉志明攝)

Bob將舉行第三次棟篤笑。(葉志明攝)