賭王長房孫女何家華悼念雙親　父母45年前車禍身亡：非常想念你們

已故賭王何鴻燊一生擁有四房太太，他與元配黎婉華育有4名子女何超英、何猷光、何超賢及何超雄，可惜長子何猷光與太太在1981年於葡萄牙不幸遇上車禍身亡，遺下當時年僅6歲的女兒何家華（Faye）及3歲的何家文。今日（23日）是何猷光與太太的死忌，何家華在社交平台分享了多張兒時與父母的合照，並以英文留言：「45年前的今天，一場悲慘的車禍奪走了我父母的生命💔每一天，我都多麼希望能告訴他們我人生中的成就、努力、痛苦和快樂。我非常想念你們🥰❤️23/6。」

賭王長房孫女何家華。（IG@fayeclementina_ho）

賭王何鴻燊與元配黎婉華。（網上圖片）

何鴻燊長子何猷光（右）於1981年，與模特兒太太Suki在葡萄牙因車禍喪生。何猷光與太太育有兩女，分別為何家華和何家文。（資料圖片）

何家華童年舊照。（IG@fayeclementina_ho）

何家華同何家文自幼失去雙親，兩姊妹相依為命，感情要好。（網上圖片）

今日（23日）是何猷光與太太的死忌。（IG@fayeclementina_ho）

何家華在社交平台分享了多張兒時與父母的合照。（IG@fayeclementina_ho）

悼念父母。（IG@fayeclementina_ho）

悼念父母。（IG@fayeclementina_ho）

想念父母。（IG@fayeclementina_ho）

想念父母。（IG@fayeclementina_ho）

兩姊妹相依為命，感情要好。（IG@fayeclementina_ho）

何家華父母車禍身亡曾患乳癌 收購賽車隊成女班主

出身富裕之家的何家華，命途多舛，雙親在車禍中身亡，令她6歲就成為孤兒，何家華在2003年與首任丈夫Michael舉行世紀婚禮，兩人育有一子一女，但2009年就離婚收場，2016年更發現患上第三期乳癌，一度被形容為「賭王家族最慘孫女」。不過幸好經過治療已完全康復，走過人生低谷的何家華，2021年更收購了英國賽車隊Smiths Racing，並命名為FHO Racing，成為當地電單車賽唯一女班主！

溫馨。（IG@fayeclementina_ho）

貴氣。（IG@fayeclementina_ho）

貴氣。（IG@fayeclementina_ho）

慶祝生日！（IG@fayeclementina_ho）

慶祝生日！（IG@fayeclementina_ho）

何家華在2021年收購了英國賽車隊Smiths Racing，並命名為FHO Racing。（IG@fayeclementina_ho）

何家華用自己英文名Faye Ho為車隊命名「FHO」，令大家容易記得。（IG@fayeclementina_ho）

成為當地電單車賽唯一女班主！（IG@fayeclementina_ho）

勁！（IG@fayeclementina_ho）

何家華2023年再婚 疑婚變高調熱吻型男

近年何家華從英國返回澳門定居，除了繼續拓展FHO電單車隊陣容之外，又在Club擔任客席DJ。2023年年底何家華與任職電單車錦標賽總監的男友Stuart再婚，雖然兩人都曾離婚，但雙方仔女都十分支持他們再婚。不過近期何家華疑似婚變，她曾在IG以英文發文：「單身總比和那種為了私利、利用妳善良的『有毒之人』在一起要好。這是今天的教訓」，似乎暗指與Stuart的婚姻出現問題，她又曾轉發一張與外籍爆肌型男的親暱合照，兩人不但大方攬腰，更深情擁吻，令婚變傳聞更真切。

何家華擔任客席DJ。（IG@fayeclementina_ho）

定居澳門。（IG@fayeclementina_ho）

何家華與前夫育有一子一女。（IG@fayeclementina_ho）

何家華與前夫育有一子一女。（IG@fayeclementina_ho）

何家華與前夫育有一子一女。（IG@fayeclementina_ho）

Faye與Stuart在2023年年底再婚。（IG@fayeclementina_ho）

二人在電單車賽圈中認識，有共同嗜好。（IG@shiggs001）

恩愛。（IG@shiggs001）