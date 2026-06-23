方力申爆女兒已識叫爸爸好感動　澳門慈善游遭老婆拒絕在船上陪伴

方力申今日（6月23日）特地去撐好友林盛斌（Bob）場，出席Bob最新世界巡迴棟篤笑的記者會。方力申表示Bob給予他好多力量，以往都有叫他加油，他亦有在Bob第一次的Talk show擔任嘉賓。方力申說：「Bob佢做咩都好搏命，我當然都好搏命，大家都好欣賞努力付出嘅人，所以觀眾都會搏命撲飛。（Bob一次食到3個公仔麵，你得唔得？）我食到，食嘢係我強項。Bob佢敢想敢挑戰，呢樣嘢我要向佢學習，唔好講唔得，係未得啫。」

方力申特地來撐Bob場。(葉志明攝)

兩人十分老友。(葉志明攝)

爆女兒已識叫爸爸

方力申指Bob巡演首站在澳門演出，他稍後也會到當地：「不過我係游過去，我11月會喺香港遊去澳門做慈善，今次要遊出公海，向香港海事處、內地同澳門都要申請。Bob係又做又講，我只默默做，我都要講畀多啲人知，發放正能量。今次預計要游8-9個鐘，睇水流。我個女到時應該識行，但係老婆已經講咗唔會全程喺船上面陪我，佢會暈船浪，只會喺岸上等我。」

提到剛過去的父親節，方力申表示一家人三代同堂一起慶祝，特別有意義。他說：「我個女個嗰日好似有講到爸爸，今朝絕對肯定佢嗌咗我爸爸，好感動，不過無拍低到，好難，拍住佢就唔會講，所以我老婆好炫耀佢拍到個女嗌佢媽媽嘅時刻。（下個父親節多一個小朋友一齊慶祝？）呢樣唔知喎，順其自然。」

方力申將會游去澳門做慈善。(葉志明攝)