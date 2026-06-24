圈中性感女神16歲星二代暴風式成長　驚現「天鵝頸」顏值直迫媽媽

90年代「性感女神」的鍾麗緹（Christy）有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，將三名女兒改姓張。三名女兒出落得愈來愈靚女，其中16歲細女Cayla早前更因現身機場，憑住青春亮麗外表人氣急升。近日Cayla再與媽媽和姊妹現身機場，暴風式成長的她已高過媽媽，條頸又直又長，高䠷又靚女！
經歷三段婚姻的鍾麗緹，與第一任丈夫誕下長女Yasmine（右二），及後與第二任丈夫誕下二女Jaden及三女Cayla。（鍾麗緹IG圖片） 鍾麗緹大女Yasmine張敏鈞，於社交媒體上分享兩張與兩位妹妹的合照對比圖，見證Jaden（左）與Cayla（右）暴風式成長。（張敏鈞IG圖片） 鍾麗緹的兩位小女兒Jaden（右二）及Cayla（左一），一直與母親長居於北京。（鍾麗緹IG圖片）
鍾麗緹16歲細女暴風式成長驚現「天鵝頸」
鍾麗緹近日帶住女兒們出國玩。鍾麗緹戴上Cap帽、一身杏色寬鬆長衫褲，而Cayla在媽媽身邊一齊行，Cayla穿上藍色間條衫，暴風式成長的她已高過媽媽，身型又瘦又高䠷，比例十分不錯，絕對有做模特兒的潛質！
Cayla紥起頭髮，露出又長又直的「天鵝頸」。Cayla已習慣有粉絲跟隨，她停下與粉絲聊天，分享最愛的中國食物，她笑說：「我最喜歡吃小籠包、蔥油拌麵、西紅柿炒蛋！」說着說着更發出可愛笑聲，青春洋溢！
鍾麗緹小女兒Cayla張凱琳（Instagram@caylajyen_6） 鍾麗緹小女兒Cayla張凱琳（Instagram@caylajyen_6） Cayla張凱琳（Instagram@caylajyen_6） Cayla張凱琳（Instagram@caylajyen_6） 靚女！（Instagram@caylajyen_6） 鍾麗緹小女兒Cayla張凱琳（Instagram@caylajyen_6） 身材好！（Instagram@caylajyen_6） 身材好！（Instagram@caylajyen_6） 正！（Instagram@caylajyen_6） 正！（Instagram@caylajyen_6） 好靚女。（Instagram@caylajyen_6） 好靚女。（Instagram@caylajyen_6）