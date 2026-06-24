李嘉欣56歲生日獲名媛好友相約賀壽　完美融入上流社交圈人緣極佳

剛於本月20日迎來了56歲的李嘉欣是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，也是公認的大美人，曾迷倒不少圈中男神及城中富豪。她多年來保養得宜，即使如今已青春不再，但依然穩佔「最美港姐」席位。李嘉欣與富商許晉亨結婚後升呢成為百億闊太，與老公育有兒子許建彤 (Jayden)，成為人妻人母的她便專心相夫教子，享受人生。她不時會於社交網更新近況，同大家分享她的生活點滴。在她正日生日當日，她在IG限時動態曬出與老公的合照，大曬恩愛！

李嘉欣56歲生日與老公許晉亨頭貼頭放閃！（IG截圖）

完美融入名媛圈人緣極好

因嫁入豪門而成功躋身上流社交圈多年的李嘉欣向來人緣極佳，今年生日也獲一眾好友輪流為她慶生，當中包括她的幾位名媛好友。日前（6月23日）有網民於社交網分享了李嘉欣獲她的名媛好姊妹為她慶祝56歲生日的靚相，這些名媛都是出身顯赫的名門望族。從她們的大合照可見，當日除了有壽星女李嘉欣，還有林恬兒與柳王明琪等。她們在一家可以望到維港海景的高級餐廳享用「漂亮飯」，還貼心地準備了兩籠壽包，以及為壽星女送上兩個設計精緻的生日蛋糕以及兩大束鮮花。

56歲的李嘉欣一如以往的靚女，而她的名媛好友亦各有各靚，誰也搶不了誰的鋒頭。從她們特地抽空相約李嘉欣為她慶祝生日，足見她們的感情十分要好，李嘉欣在名媛圈很受歡迎。

李嘉欣獲她的名媛好友為她慶祝56歲生日。(歡歡喜喜@小紅書)