最美千金30歲生日獲太子爺老公送花　產後兩個月極速修身狀態大勇

有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪（Yuki）是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，她與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）在2022年12月舉行盛大婚禮，前年5月初誕下一子Aden，去年12月宣布懷第二胎，今年4月底宣布再誕下一子Ashton，三年抱兩，組成幸福四口之家！日前江鈺琪迎來30歲生日，她在社交平台曬出一家四口慶生的溫馨合照，並寫道：「🌹30🌹」

江鈺琪（Yuki）有「最美公益金主席」之稱。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金。（IG@kongyuki）

好登對。（IG@kongyuki）

最美孕婦！（IG@kongyuki）

懷孕依然手腳纖幼。（IG@kongyuki）

2023年11月江鈺琪公布懷孕喜訊。（IG@kongyuki）

前年5月初誕下一子Aden。（IG@kongyuki）

一家三口度假。（IG@kongyuki）

去年12月宣布懷第二胎。（IG@kongyuki）

去年12月宣布懷第二胎。（IG@kongyuki）

今年4月底宣布再誕下一子Ashton。（IG@kongyuki）

江鈺琪30歲生日大曬一家四口合照 產後兩個月火速修身神顏依舊

相中所見，江鈺琪手抱細仔，而郭浩泉就抱住大仔Aden，一家四口溫馨合照，幸福滿瀉。郭浩泉更送上大紥紅玫瑰，卡上寫着：「Dear老婆，大美人30歲生日快樂❤️From老公」剛剛生完兩個月的江鈺琪已修身成功，精神飽滿，明艷照人，狀態Fit爆！

江鈺琪慶祝30歲生日，大曬一家四口合照。（IG@kongyuki）

郭浩泉更送上大紥紅玫瑰，卡上寫着：「Dear老婆，大美人30歲生日快樂❤️From老公」（IG@kongyuki）

生日快樂！（IG@kongyuki）

組成四口之家！（IG@kongyuki）

組成四口之家！（IG@kongyuki）

依然好Fit！（IG@kongyuki）

溫馨！（IG@kongyuki）

溫馨！（IG@kongyuki）

好恩愛。（IG@kongyuki）

貴婦Look。（IG@kongyuki）

江鈺琪出身豪門嫁「莎莎太子爺」門當戶對

江鈺琪與郭浩泉同樣出身豪門，門當戶對，2021年9月郭浩泉在市值約10億的香島道獨立屋舉行超豪求婚儀式，郭浩泉跪地向江鈺琪求婚，更情深咀嘴，非常浪漫！翌年4月兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照，同年11月在飛鵝山過億獨立屋進行過大禮儀式。2022年12月兩人在灣仔會展舉行婚宴，現場以萬千粉紅花及樹佈置，一對新人換上多套禮服，身穿彩底褂皇的江鈺琪滿手滿頸都掛上近廿對巨型龍鳳鈪，盡顯氣派！

2021年9月郭浩泉在市值約10億的香島道獨立屋舉行超豪求婚儀式。（IG@kongyuki）

郭浩泉跪地向江鈺琪求婚。（IG@kongyuki）

情深咀嘴。（IG@kongyuki）

夢幻婚照。（IG@kongyuki）

在飛鵝山過億獨立屋進行奢華過大禮儀式！（IG@kongyuki）

賭王何鴻燊之子何猷亨、林建岳女兒林心兒等擔任兄弟姊妹團。（IG@kongyuki）

夢幻婚禮。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金江鈺琪（Yuki）身穿彩底褂皇，配以近廿對巨型龍鳳鈪，氣派十足！（IG@kongyuki）

百日宴。（IG@kongyuki）

百日宴。（IG@kongyuki）

1歲生日！（IG截圖）