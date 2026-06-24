樂基兒曝光仔仔半邊真樣遺傳靚樣高到心口 離婚後與前夫共享親職
撰文：張寧兒
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現年45歲的樂基兒（Gaile）兩段婚姻觸礁，先後跟樂壇天王黎明及食品大亨朱智豪離婚，並跟朱育有一子，樂基兒宣布離婚後，曾透露將與前夫「共享親職」，共同撫養兒子。而樂基兒除了專注工作外，也不忘陪伴兒子，日前樂基兒分享多張到迪士尼遊玩的照片和影片，樂基兒享受親子時光，相當開心。
樂基兒兒子曝光半邊臉遺傳媽媽美貌
樂基兒在Instagram分享到迪士尼遊玩的照片，樂基兒穿上吊帶黑色背心，戴上米奇老鼠Cap帽，非常投入。當日落大雨，但絲毫沒有影響樂基兒兩母子心情，樂基兒兒子穿上雨衣，在水中奔跑，樂基兒亦淋着大雨睇花車巡遊表演，兩母子都十分興奮！
樂基兒哄兒子開心，買糖及棉花糖給他，而他亦長大不少，身高幾乎到媽媽心口，樂基兒只露出兒子半個樣，但單睇下半邊面都覺得與樂基兒長相相似，相信大個亦會與媽媽一樣高顏值。樂基兒坦言落雨都玩得好開心，「Rain or shine, still our happy place! Thank you @hkdisneyland always lovely visiting the magic kingdom」。