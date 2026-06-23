游嘉欣傳拒交社交平台帳號密碼被雪藏：呢個決定我唔知

無綫電視推出全新「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，即將於6月29日（周一）晚上8時30分隆重首播。劇集以六個單元故事構成，分別為《無險女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》，故事圍繞貪戀、貪財、貪權、貪玩等禍害。今日（23日）一眾演員吳啟華、陳煒、朱敏瀚、吳偉豪、單立文、阮浩棕、徐榮、游嘉欣、貝安琪、鄧智堅、盧宛茵、鄭子誠、譚凱琪、江欣燕、張彥博、翟威廉、黎燕珊等齊齊出席記者會。

無綫電視推出全新「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，一眾演員吳啟華、陳煒、朱敏瀚、吳偉豪、單立文、阮浩棕、徐榮、游嘉欣、貝安琪、鄧智堅、盧宛茵、鄭子誠、譚凱琪、江欣燕、張彥博、翟威廉、黎燕珊等，今日齊齊出席記者會。（陳順禎攝）

游嘉欣否認「入雪櫃」

游嘉欣形象健康甚有觀眾緣，近年獲TVB力捧，劇集、綜藝甚至主持，均見到期身影。不過，最近有網民發現游嘉欣似乎鮮少在幕前公開露面，有傳她與同獲力捧的郭柏妍因拒絕上交社交平台帳號及密碼，而遭到雪藏。對此，接受訪問時，游嘉欣否認「入雪櫃」：「我自己又唔係好覺嘅，因為其實不嬲都係睇公司有咩安排俾我，依家套劇都出所以出嚟宣傳。我諗之前大家有呢個傳言係因為咁啱嗰段時間冇嘢做，所以有呢個傳聞出咗嚟。（係一個誤會？）咁始終呢個決定我唔知嘅，可能係又可能唔係，但我自己就覺得應該冇嘅，純粹咁啱啫。」

游嘉欣否認遭雪藏。（陳順禎攝）