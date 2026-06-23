非份之罪｜吳啟華相隔11年再拍港劇　傳有10億身家：其實我好坎坷

無綫電視推出全新「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，即將於6月29日（周一）晚上8時30分隆重首播。劇集以六個單元故事構成，分別為《無險女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》，故事圍繞貪戀、貪財、貪權、貪玩等禍害。今日（23日）一眾演員吳啟華、陳煒、朱敏瀚、吳偉豪、單立文、阮浩棕、徐榮、游嘉欣、貝安琪、鄧智堅、盧宛茵、鄭子誠、譚凱琪、江欣燕、張彥博、翟威廉、黎燕珊等齊齊出席記者會。

吳啟華相隔11年再拍劇。（陳順禎攝）

吳啟華與貝安琪、游嘉欣、朱敏瀚飾演一家人。（陳順禎攝）

吳啟華相隔11年再拍劇

接受訪問時，提到《非份之罪》是王心慰（Amy姐）監製的最後一套劇集，吳啟華表示一定要力撐Amy姐，更透露在劇中飾演走火入魔的嚴父。問到現實中是否一名嚴父，吳啟華否認並笑言：「現實點可以管，愈管愈死，唔可以管咁多由得佢哋，不過同佢哋溝通多啲好緊要，知道佢哋心裡面諗緊乜嘢，指導去一個好嘅方向去行。」而久久沒有拍劇的貝安琪在劇中飾演吳啟華妻子，她直言非常開心能夠與吳啟華合作。另外，朱敏瀚表示曾經演過吳啟華的年輕版，今次能夠一同演戲絕對是自己的榮幸：「我覺得啟華哥係電視界嘅神，仲有機會可以同神合作係好開心。」

提到《非份之罪》是王心慰（Amy姐）監製的最後一套劇集，吳啟華表示一定要力撐。（陳順禎攝）

吳啟華否認有10億身家。（陳順禎攝）

吳啟華否認係「大灣區樓王」

至於網傳吳啟華有10億身家，是大灣區樓王，吳啟華笑言：「冇冇冇，我就因為冇錢所以先搬去大灣區，香港買唔起，太貴。其實我都好坎坷，喺TVB做嘢唔係咁容易，人工唔係咁多，冇儲落幾多咋，咪焗住返大陸睇吓搵唔搵到食囉，點知又係，唉，好難撈，冇辦法啦。肯定冇10億，1億都冇，邊有咁多錢，好窮啊我。」談到吳啟華曾表示想回香港拍劇，他笑言間中客串就可以，不用太搏命：「後生嗰時已經拍咗咁多，老喇，俾後生仔後生女拍。Amy姐都唔撈，睇吓邊個唔撈嗰時再問問我，睇吓點啦，或者有機會嘅。」

朱敏瀚表示有跟戴祖儀溝通，亦有介紹牙醫給對方。（陳順禎攝）

另外，朱敏瀚日前出席活動時，與戴祖儀發生碰撞，不慎令手上的咪高峰撞崩了戴祖儀的門牙，朱敏瀚直言有跟戴祖儀溝通，亦有介紹牙醫給對方，並公開呼籲牙科贊助或合作機會盡快聯絡戴祖儀，希望能將意外成為機遇。