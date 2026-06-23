香港小姐2026｜為明天泳裝做準備　6號盧蔚晴自爆秘技：會剃毛先

TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》今日（6月23日）12位佳麗，1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris ），出發到湖南拍攝外景，馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德亦以「師姐」身份參與拍攝。



2號李澤欣（Scarlett）、6號盧蔚晴（Jasmine）、10號陳梓穎（Cecilia）。(林迅景 攝)

首日行程即展東方美 「時光之城」換旗袍比拚

落地首天行程，她們到達下榻的五星級酒店後，就前往當地名勝「時光之城.1944」拍攝旗袍環節。12位佳麗將以旗袍亮相，再互相比拚，師姐們馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德也會以旗袍look亮相。香港小姐2026｜12位佳麗湖南之旅 馮盈盈黃嘉雯陳懿德跟團出發

12位佳麗將以旗袍亮相，再互相比拚。(林迅景 攝)

把握機會向師姐取經 望獲傳授口才秘訣

2號李澤欣、6號盧蔚晴和10號陳梓穎接受《香港01》訪問。陳梓穎表示見到三位師姐們後，最想請教關於口才上的心得。「想睇吓佢有咩tips畀我哋。」2號李澤欣則表示想向陳懿德學習，而6號盧蔚晴則賣口乖：「三位師姐都想請教。（三揀一？）三個都鍾意，哈哈，人哋喺隔籬。」

2號李澤欣。(林迅景 攝)

迎戰泳裝環節好緊張 佳麗各出奇謀節食兼「脫毛」

心情如何？6號盧蔚：「緊係好開心，第一次出嚟玩。仲係第一次一齊食飯。」明天就是泳裝環節，她們均表示平日較少在人前着泳裝。今晚又會有什麼準備？6號盧蔚回答：「可能會剃毛先啦，哈哈哈。」10號陳梓穎：「諗住食少啲，頭先lunch都食少咗。」2號李澤欣表示晚上會做sit-up，令自己「多啲線條」。6號盧蔚續說：「聽日有得睇，好開心呀！」

6號盧蔚好開心。(林迅景 攝)