香港小姐2026｜馮盈盈自封「外景之王」　陳懿德睇好6號甜姐兒

TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》今日（6月23日）12位佳麗，1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris ）與三位師姐馮盈盈、黃嘉雯和陳懿德一同出發湖南衡陽拍攝外景。



馮盈盈、黃嘉雯和陳懿德一同出發湖南衡陽拍攝外景。(林迅景 攝)

三位師姐馮盈盈、黃嘉雯和陳懿德。(林迅景 攝)

三位師姐真係師姐。(林迅景 攝)

首日外景遭遇多次陣雨，拍攝進度雖稍有影響，但眾人仍保持一貫專業水準。三位師姐接受《香港01》訪問，馮盈盈笑言自己是「永恆外景港姐」：「義不容辭，等我嚟啦。原來我係港姐外景之王，又名為港姐社工，永恆外景港姐，如此類推。」出了多少次外景？陳懿德代馮盈盈回答：「基本上每年都見到佢。」馮盈盈又表示，到了湖南可以放膽嘗盡美食：「選港姐時唔可以食，但係做師姐可以食㗎！」

馮盈盈笑言自己是「永恆外景港姐」。(林迅景 攝)

黃嘉雯。(林迅景 攝)

明天佳麗泳裝環節，三位師姐又會否一齊着泳裝？黃嘉雯回答：「我哋會着晒配合呢個環節嘅服裝。」馮盈盈：「通常泳裝環節嘅主持唔會着泳裝。（咩造型，救生員？）可以諗！但係你今日提議，我即刻去準備！」

到底聽日會否著泳裝？(林迅景 攝)

馮盈盈透露，欣賞一些佳麗向她們主動請教：「感覺到佢哋好投入，好活躍，相信佢哋會玩得開心。」黃嘉雯：「對比起我哋當年，佢哋冇咁拘謹同輕鬆啲。」馮盈盈和黃嘉雯表示，因為是第一次見面，就未有心水。擔任面試主持的陳懿德則說：「我覺得2號幾好，佢口才幾好，話自己想做太空人，同埋第二個夢想係想嚟選港姐。同埋我鍾意6號阿妹（盧蔚晴），佢好Sweet，我鍾意佢性格，有少少nature high。」

陳懿德睇好6號甜姐兒。(林迅景 攝)

陳懿德之前擔任面試主持。(林迅景 攝)

馮盈盈自封「外景之王」。(林迅景 攝)

馮盈盈。(林迅景 攝)

港姐外景拍攝。(林迅景 攝)

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港姐今次於湖南拍攝外景。(林迅景 攝)

港姐今次於湖南拍攝外景。(林迅景 攝)